Удар по Краматорску - количество раненых возросло

Удар по Краматорску

В результате ракетного удара по Краматорску, увеличилось количество раненых. Погибло три человека, 14 человек ранено, некоторых прооперировали. Еще 13 человек обратились за помощью, в основном за психоэмоциональной.

Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко.

Удар по Краматорску

"Разрушена 51 многоэтажка (670 квартир), школа, поликлиника, магазины и офисы. Также продолжаются поиски одной женщины. Все это время работают спасатели, полиция, коммунальщики, медики, газовики, электрики и волонтеры. Каждый выполняет свою работу, чтобы помочь оказавшимся в беде", — написал он.

Вскоре Гончаренко сообщил спасатели достали из-под завалов тело женщины

Атака на Краматорск

Поздним вечером 1 февраля россия совершила очередной террористический акт — оккупанты нанесли ракетный удар по жилому дому в Краматорске Донецкой области.

В результате разрушены с четвертого по первый этажи четырехэтажного жилого дома в пределах одного подъезда. Также занялись припаркованные рядом автомобили.

Известно, что в результате ночной атаки рф по Краматорску погибли трое гражданских.

Напомним, ранее в полиции сообщили, что в течение суток 1 февраля враг совершил 14 огневых атак по территории Донецкой области. Уничтожены и повреждены 43 гражданских объекта — 13 жилых домов, профилакторий, складские помещения, хозяйственные постройки, здание фермы, магазин, гаражи, автомобили, могилы.

Также сообщалось, что 2 февраля россия нанесла новый ракетный удар по центру Краматорска.