Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Удар по Краматорску: количество раненых возросло arrow

Удар по Краматорску: количество раненых возросло

3 февраля 2023 08:35
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Удар по Краматорску - количество раненых возросло
Удар по Краматорску
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В результате ракетного удара по Краматорску, увеличилось количество раненых. Погибло три человека, 14 человек ранено, некоторых прооперировали. Еще 13 человек обратились за помощью, в основном за психоэмоциональной.

Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко.

Читайте также:

Удар по Краматорску

"Разрушена 51 многоэтажка (670 квартир), школа, поликлиника, магазины и офисы. Также продолжаются поиски одной женщины. Все это время работают спасатели, полиция, коммунальщики, медики, газовики, электрики и волонтеры. Каждый выполняет свою работу, чтобы помочь оказавшимся в беде", — написал он.

Вскоре Гончаренко сообщил спасатели достали из-под завалов тело женщины

Атака на Краматорск

Поздним вечером 1 февраля россия совершила очередной террористический акт — оккупанты нанесли ракетный удар по жилому дому в Краматорске Донецкой области.

В результате разрушены с четвертого по первый этажи четырехэтажного жилого дома в пределах одного подъезда. Также занялись припаркованные рядом автомобили.

Известно, что в результате ночной атаки рф по Краматорску погибли трое гражданских.

Напомним, ранее в полиции сообщили, что в течение суток 1 февраля враг совершил 14 огневых атак по территории Донецкой области. Уничтожены и повреждены 43 гражданских объекта — 13 жилых домов, профилакторий, складские помещения, хозяйственные постройки, здание фермы, магазин, гаражи, автомобили, могилы.

Также сообщалось, что 2 февраля россия нанесла новый ракетный удар по центру Краматорска.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

09:00 РФ распространяет "вкиды" для манипуляции родственниками “Азовстали”

08:54 Зеленский объяснил, почему подписал закон об ужесточении наказания военнослужащим

08:47 УАФ обратилась в УЕФА из-за российских футбольных клубов: что известно

08:45 Официальный курс валют: евро впервые пересек отметку в 40 грн

08:40 Американское СМИ заявило о колоссальных потерях российской армии в Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:27 Учения украинских военных: до конца года Евросоюз подготовит 30 тысяч бойцов

08:15 Молчаливая экс-киевлянка Наташа Королева прокомментировала слухи о разводе с Тарзаном

08:12 Чемпион мира-2018 окажется без клуба: о ком идет речь

08:10 Оккупанты вывозят украинских старшеклассников в рф, чтобы сдать школьные экзамены: детали

08:07 Государственный ПриватБанк заработал 30 млрд грн во время войны: как изменилась прибыль

Новина з відео

06:57 В Германии поезд наехал на детей: есть погибшие

Новина з відео

23:20 Диктатор пути угрожает Западу "не только бронетехникой"

Новина з відео

22:18 Зеленский провел заседание Ставки в двойном формате: подробности

Новина з відео

20:38 В Гааге будет работать Международный центр расследования преступлений рф против Украины

Новина з відео

19:30 Взрывы под Мелитополем и в Мариуполе: стали известны подробности

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

19:21 Зеленский обратился к участникам Национального молитвенного завтрака: что сказал

Новина з відео

18:00 Гороскоп на 3 февраля: Овнам — приятная встреча, Водолеям — важная новость

Новина з відео

17:30 Зарабатывали на закупках для ВСУ: чиновников Одесской ОВА подозревают в растрате госбюджета

Эксклюзив

17:30 "Ближайшие месяцы будут тяжелыми. Следует приготовиться к большим потерям", — Кузан

Новина з відео

17:08 Прятал наличку в диване: СМИ показали видео обыска у экс-заместителя главы Минобороны

08:00 Что ждать от гривни в 2023 году

Эксклюзив

17:30 "Ближайшие месяцы будут тяжелыми. Следует приготовиться к большим потерям", — Кузан

Эксклюзив

17:09 Астролог назвала даты, когда ждать ракетных обстрелов в феврале

16:31 Ничего святого: как пропагандисты кремля от бессилия вспоминают бога, а действуют как сатана

Новина з фото

14:31 "Весна будет через шесть недель", — сурок Тимка сделал традиционный прогноз

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:14 Точка невозврата приближается: как международные санкции разрушают экономику россии

Эксклюзив

20:45 От премиум-дома в Киеве до камеры в СИЗО: на сколько лет могут сесть скандальные секс-блоггеры

Эксклюзив

20:30 "Мы можем потерять определенные территории, но ненадолго": астролог дала прогноз боевых действий в феврале

Эксклюзив

19:07 Потери россиян в январе вдвое побили рекорд смертей в Афганистане за 10 лет: анализ шокирующих цифр

17:25 "Требования времени таковы, что каждая школа будет нуждаться в таком укрытии", — в Харькове обустроили первое школьное бомбоубежище

Актуальное по теме

None 3 Февраль 08:58

РФ распространяет "вкиды" для манипуляции родственниками “Азовстали”

None 3 Февраль 09:00

Зеленский объяснил, почему подписал закон об ужесточении наказания военнослужащим

None 3 Февраль 08:39

УАФ обратилась в УЕФА из-за российских футбольных клубов: что известно

None 3 Февраль 09:03

Официальный курс валют: евро впервые пересек отметку в 40 грн

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB