Удар по больнице в Днепре: обновленные данные о погибших и пострадавших

Последствия обстрела больницы в Днепре. Фото: REUTERS/Mykola Synelnykov

В результате обстрела вражеского обстрела больницы в Днепре погибли два человека, еще 32 — пострадали. Спасательно-поисковые работы уже завершились.

Об этом сообщили глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и ГСЧС.

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"Днепр. По состоянию на утро 27 мая поисково-спасательные работы и разбор завалов трехэтажного здания медицинского учреждения завершены", — говорится в сообщении ГСЧС.

По словам Лысака, пока неизвестна судьба трех человек, которые могли быть в пораженном здании в момент "прилета". Спасатели обнаружили там фрагменты тел. Работают эксперты-криминалисты.

Известно, что пострадали 32 человека, 13 из них до сих пор в больнице. Состояние пятерых — тяжелое.

Спасатели работают на месте обстрелов в Днепре. Фото: ГСЧС

Спасатели работают на месте обстрелов в Днепре. Фото: ГСЧС

Спасатели работают на месте обстрелов в Днепре. Фото: ГСЧС

Спасатели работают на месте обстрелов в Днепре. Фото: ГСЧС

Спасатели работают на месте обстрелов в Днепре. Фото: ГСЧС

Спасатели работают на месте обстрелов в Днепре. Фото: ГСЧС 1/6 _ 6

Напомним, ночью, 26 мая, российские оккупанты атаковали медицинское учреждение в Днепре. В результате ракетного удара есть раненые дети. В настоящее время они находятся под наблюдением врачей.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередные обстрелы России.

27 мая, в Днепре объявлен день траура по погибшим людям в результате российской атаки на больницу.