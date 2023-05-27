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Удар по больнице в Днепре: обновленные данные о погибших и пострадавших

27 мая 2023 08:44
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Удар по больнице в Днепре: обновленные данные о погибших и пострадавших
Последствия обстрела больницы в Днепре. Фото: REUTERS/Mykola Synelnykov
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В результате обстрела вражеского обстрела больницы в Днепре погибли два человека, еще 32 — пострадали. Спасательно-поисковые работы уже завершились.

Об этом сообщили глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и ГСЧС.

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"Днепр. По состоянию на утро 27 мая поисково-спасательные работы и разбор завалов трехэтажного здания медицинского учреждения завершены", — говорится в сообщении ГСЧС.

По словам Лысака, пока неизвестна судьба трех человек, которые могли быть в пораженном здании в момент "прилета". Спасатели обнаружили там фрагменты тел. Работают эксперты-криминалисты.

Известно, что пострадали 32 человека, 13 из них до сих пор в больнице. Состояние пятерых — тяжелое.

  • Спасатели работают на месте обстрелов в Днепре. Фото: ГСЧС
  • Спасатели работают на месте обстрелов в Днепре. Фото: ГСЧС
  • Спасатели работают на месте обстрелов в Днепре. Фото: ГСЧС
  • Спасатели работают на месте обстрелов в Днепре. Фото: ГСЧС
  • Спасатели работают на месте обстрелов в Днепре. Фото: ГСЧС
  • Спасатели работают на месте обстрелов в Днепре. Фото: ГСЧС
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Напомним, ночью, 26 мая, российские оккупанты атаковали медицинское учреждение в Днепре. В результате ракетного удара есть раненые дети. В настоящее время они находятся под наблюдением врачей.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередные обстрелы России.

27 мая, в Днепре объявлен день траура по погибшим людям в результате российской атаки на больницу.

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