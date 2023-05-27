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Удар по лікарні у Дніпрі: оновлені дані про загиблих і постраждалих

27 травня 2023 08:44
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Удар по лікарні у Дніпрі: оновлені дані про загиблих і постраждалих
Наслідки обстрілу лікарні у Дніпрі. Фото: REUTERS/Mykola Synelnykov
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Внаслідок обстрілу ворожого обстрілу лікарні у Дніпрі загинули двоє людей, ще 32 — постраждали. Рятувально-пошукові роботи вже завершились.

Про це повідомили голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та ДСНС.

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"Дніпро. Станом на ранок 27 травня пошуково-рятувальні роботи та розбір завалів триповерхової будівлі медичного закладу завершено", — йдеться у повідомленні ДСНС. 

За словами Лисака, наразі досі невідома доля трьох людей, які могли бути в ураженій будівлі в момент "прильоту". Рятувальники виявили там фрагменти тіл. Працюють експерти-криміналісти.

Відомо, що постраждали 32 людей, 13 з них — досі в лікарні. Стан п'ятьох — важкий. 

  • Рятувальники працюють на місці обстрілу в Дніпрі. Фото: ДСНС
  • Рятувальники працюють на місці обстрілу в Дніпрі. Фото: ДСНС
  • Рятувальники працюють на місці обстрілу в Дніпрі. Фото: ДСНС
  • Рятувальники працюють на місці обстрілу в Дніпрі. Фото: ДСНС
  • Рятувальники працюють на місці обстрілу в Дніпрі. Фото: ДСНС
  • Рятувальники працюють на місці обстрілу в Дніпрі. Фото: ДСНС
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Нагадаємо, вночі, 26 травня, російські окупанти атакували медичний заклад в Дніпрі. Внаслідок ракетного удару є поранені діти. Наразі вони перебувають під наглядом лікарів.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на черговий обстріл Росії. 

27 травня, у Дніпрі оголошено день жалоби за загиблими людьми внаслідок російської атаки на лікарню. 

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