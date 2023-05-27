Удар по лікарні у Дніпрі: оновлені дані про загиблих і постраждалих

Наслідки обстрілу лікарні у Дніпрі. Фото: REUTERS/Mykola Synelnykov

Внаслідок обстрілу ворожого обстрілу лікарні у Дніпрі загинули двоє людей, ще 32 — постраждали. Рятувально-пошукові роботи вже завершились.

Про це повідомили голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та ДСНС.

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"Дніпро. Станом на ранок 27 травня пошуково-рятувальні роботи та розбір завалів триповерхової будівлі медичного закладу завершено", — йдеться у повідомленні ДСНС.

За словами Лисака, наразі досі невідома доля трьох людей, які могли бути в ураженій будівлі в момент "прильоту". Рятувальники виявили там фрагменти тіл. Працюють експерти-криміналісти.

Відомо, що постраждали 32 людей, 13 з них — досі в лікарні. Стан п'ятьох — важкий.

Рятувальники працюють на місці обстрілу в Дніпрі. Фото: ДСНС

Рятувальники працюють на місці обстрілу в Дніпрі. Фото: ДСНС

Рятувальники працюють на місці обстрілу в Дніпрі. Фото: ДСНС

Рятувальники працюють на місці обстрілу в Дніпрі. Фото: ДСНС

Рятувальники працюють на місці обстрілу в Дніпрі. Фото: ДСНС

Рятувальники працюють на місці обстрілу в Дніпрі. Фото: ДСНС 1 / 6

Нагадаємо, вночі, 26 травня, російські окупанти атакували медичний заклад в Дніпрі. Внаслідок ракетного удару є поранені діти. Наразі вони перебувають під наглядом лікарів.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на черговий обстріл Росії.

27 травня, у Дніпрі оголошено день жалоби за загиблими людьми внаслідок російської атаки на лікарню.