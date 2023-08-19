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Удар по центру Чернигова: появились данные о погибших и раненых

19 августа 2023 13:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Удар по центру Чернигова: появились данные о погибших и раненых
Мужчина рядом с погибшим человеком в Чернигове. Фото: t.me/Klymenko_MVS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Министерстве внутренних дел рассказали, сколько людей стали жертвами российской атаки в Чернигове. По состоянию на 13:00 известно, что пять человек погибли.

Об этом рассказали глава МВД Игорь Клименко и исполняющий обязанности Черниговского городского головы Александр Ломако.

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"Субботнее праздничное утро. Люди шли из церкви с корзинками освященных яблок…" — пишет Клименко.

По словам главы МВД, 42 человека пострадали в результате российского удара по Драмтеатру в Чернигове. Оккупанты убили пять человек.

"Травмированы 37 человек, среди которых 11 детей. Всем оказывается медицинская помощь", — добавил Клименко.

Ломако рассказал, что два человека в тяжелом состоянии. По его словам, на месте работают все экстренные службы. Людям оказывается вся необходимая помощь.

"Этот удар — это очередное военное преступление оккупантов против гражданского населения", — подчеркнул Ломако.

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Спасатели на месте "прилета". Фото: t.me/Klymenko_MVS
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Пост Клименко. Фото: скриншот
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Пост Ломако. Фото: скриншот

Напомним, утром 19 августа в Чернигове раздался мощный взрыв. В регионе была объявлена воздушная тревога.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский показал место "прилета" в Чернигове.

Добавим, российские оккупанты ударили по центру Чернигова. В результате атаки РФ есть погибшие и раненые. В сети показали момент "прилета".

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