Удар по центру Чернигова: появились данные о погибших и раненых
В Министерстве внутренних дел рассказали, сколько людей стали жертвами российской атаки в Чернигове. По состоянию на 13:00 известно, что пять человек погибли.
Об этом рассказали глава МВД Игорь Клименко и исполняющий обязанности Черниговского городского головы Александр Ломако.
Последствия обстрела Чернигова
"Субботнее праздничное утро. Люди шли из церкви с корзинками освященных яблок…" — пишет Клименко.
По словам главы МВД, 42 человека пострадали в результате российского удара по Драмтеатру в Чернигове. Оккупанты убили пять человек.
"Травмированы 37 человек, среди которых 11 детей. Всем оказывается медицинская помощь", — добавил Клименко.
Ломако рассказал, что два человека в тяжелом состоянии. По его словам, на месте работают все экстренные службы. Людям оказывается вся необходимая помощь.
"Этот удар — это очередное военное преступление оккупантов против гражданского населения", — подчеркнул Ломако.
Напомним, утром 19 августа в Чернигове раздался мощный взрыв. В регионе была объявлена воздушная тревога.
Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский показал место "прилета" в Чернигове.
Добавим, российские оккупанты ударили по центру Чернигова. В результате атаки РФ есть погибшие и раненые. В сети показали момент "прилета".