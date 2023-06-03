Украина готова к контрнаступлению, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Украина уже готова начать долгожданное контрнаступление. Власти верят, что это изменит динамику войны.

Об этом глава государства Владимир Зеленский в интервью The Wall Street Journal.

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"Я не знаю, сколько это займет времени. Честно говоря, это может пойти разными путями, абсолютно разными. Но мы собираемся это сделать, и мы готовы", — прокомментировал будущее контрнаступление Зеленский.

Он надеется, что это наступление изменит динамику войны, бушующей с момента вторжения России.

Отметим, месяц назад Президент Украины заявил, что Украине еще нужно подождать, пока прибудет больше западной бронетехники и оружия, прежде чем начать контрнаступление.

Напомним, недавно секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина уже готова к долгожданному контрнаступлению. для освобождения своих оккупированных территорий. Однако начнется он тогда, когда командование рассчитает для этого лучшее время.