Украина готова начать наступление в 2025 году, но есть условие, — СМИ

Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Украина обещает Западу контрнаступление в 2025 году, если ей помогут "продержаться" на фронте в 2024-м. Ранее руководство нашей страны предупреждало, что без вооружения и боеприпасов Вооруженные силы могут проиграть войну с Россией.

Об этом сообщает французское издание Le Figaro.

Читайте также:

Будущее наступление Украины как боевые действия зависят от США

По мнению французских военных источников, в Украине "победит тот, кто первым мобилизуется". Но обе стороны не хотят делать решительного шага.

Издание отмечает, что в Украине общество демонстрирует признаки усталости от войны, которая кажется безнадежной, даже если то, что поставлено на карту, жизненно важно.

Пишут также, что Украина присматривается к ЗРК SAMPT (современный аналог Patriot). Но больше, чем сама система, нужны ракеты к ней.

Что еще нужно знать

Напомним, президент заявил, что Украина разработала новый план контрнаступления. Однако ему неизвестны ни дата, когда она начнется, ни место его начала на передовой.

Зеленский добавил, что новое наступление Украины "будет успешным". По его словам, предыдущие наступательные действия были не такими, как ожидались, поскольку наше государство было "саботировано изнутри".

Он подчеркнул, что для контрнаступательных действий снарядов нет и Украина очень нуждается в помощи от своих партнеров. Однако для защиты государства снарядов достаточно.

Ранее глава Комитета вооруженных сил Сената США сенатор-демократ Джек Рид заявил, что до конца 2024 года украинские военные будут оттеснять россиян, а в следующем году перейдут в наступление и установят огневой контроль над Крымом. Но для этого необходима помощь США.