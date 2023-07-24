Украина готовит новую волну контрнаступления, — Bild

Украинские военные. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

По информации западных СМИ, сейчас Украина не имеет значительных успехов в контрнаступлении против российских оккупантов. Президент Владимир Зеленский анонсирует вторую волну атак.

Об этом сообщает Bild.

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Вторая волна контрнаступления

Издание пишет, что Зеленский признал, что украинские военные достаточно осторожно вели наступательные действия, однако сейчас приближаются к моменту, когда ответные действия могут набрать темп.

Медленный темп контрнаступления Сил обороны украинский лидер объяснил задержкой доставки оружия с Запада. Это позволило российским оккупантам лучше подготовиться.

"Из-за того, что мы начали чуть позже, можно сказать, что у России было больше времени, чтобы минировать нашу страну и установить несколько рубежей обороны", — отметил Зеленский.

По его словам, армия Украины действует осторожно, чтобы не терять бойцов и техники.

"Однако я считаю, что сегодня мы приближаемся к моменту, когда соответствующие мероприятия можно проводить быстрее, поскольку мы достигаем определенных рубежей в разминировании", — рассказал Зеленский.

Издание пишет, что слова Президента Украины означают, что если на отдельных участках фронта разминирование будет успешным, то начнется вторая волна контрнаступления.

Американский институт изучения войны считает это возможным. По словам аналитиков, поставка западных вооружений и материалов в Украину имеет решающее значение. Они считают, что это влияет на способность Украины начинать и поддерживать широкомасштабные контрнаступления.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен также заявил, что Силы обороны пока не развернули все свои силы. По его словам, рано делать выводы по украинскому контрнаступлению.

Bild пишет, что эксперты из США наблюдают за успешными украинскими атаками за линией фронта.

"Недавно украинцам удалось нанести удар по огромному военному складу в Крыму. Даже российская пропаганда должна была признать, что армия столкнулась с большими проблемами и что она не может защититься от украинских атак", — говорится в сообщении.

Огневой кулак

В украинском Генштабе говорят, что западные высокоточные ракетно-артиллерийские системы создали дальнобойный "огневой кулак", против которого у России нет средств.

Эту информацию подтверждает один из российских пропагандистских пабликов:

"Цель военных ударов ВСУ — создать "снарядный голод" в южных подразделениях российских войск, а также ослабить материально-техническое обеспечение оккупированного Крымского полуострова".

Аналитики института изучения войны считают, что это истощает российскую армию.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ началось позже, чем ожидала Украина. Причиной тому стала нехватка боеприпасов и техники.

Также мы писали, что государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен рассказал о контрнаступлении Вооруженных сил Украины. По его словам, когда украинские военные полностью развернут свои силы, это приведет к изменениям на поле боя.