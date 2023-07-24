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Україна готує нову хвилю контрнаступу, — Bild

24 липня 2023 17:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Україна готує нову хвилю контрнаступу, — Bild
Українські військові. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

За інформацією західних ЗМІ, наразі Україна не має значних успіхів у контрнаступі проти російських окупантів. Президент Володимир Зеленський анонсує другу хвилю атак.

Про це повідомляє Bild.

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Друга хвиля контрнаступу

Видання пише, що Зеленський визнав, що українські військові досить обережно вели наступальні дії, однак зараз наближаються до моменту, коли відповідні дії можуть набрати темпу.

Повільний темп контрнаступу Сил оборони український лідер пояснив затримкою доставки зброї із Заходу. Це дозволило російським окупантам краще підготуватися.

"Через те, що ми почали трохи пізніше, можна сказати, що у Росії було більше часу, щоб мінувати нашу країну і встановити кілька рубежів оборони", — зазначив Зеленський.

За його словами, армія України діє обережно, щоб не втрачати бійців і техніку.

"Однак я вважаю, що сьогодні ми наближаємося до моменту, коли відповідні заходи можна проводити швидше, оскільки ми досягаємо певних рубежів у розмінуванні", — розповів Зеленський.

Видання пише, що слова Президента України означають, що, якщо на окремих ділянках фронту розмінування буде успішним, то розпочнеться друга хвиля контрнаступу.

Американський інститут вивчення війни вважає це ймовірним. За словами аналітиків, постачання західних озброєнь і матеріалів в Україну має вирішальне значення. Вони вважають, що це впливає на здатність України розпочинати й підтримувати широкомасштабні контрнаступи.

Державний секретар США Ентоні Блінкен також заявив, що Сили оборони поки ще не розгорнули всі свої сили. За його словами, зарано робити висновки щодо українського контрнаступу. 

Bild пише, що експерти зі США наразі спостерігають за успішними українськими атаками за лінією фронту. 

"Нещодавно українцям вдалося завдати удару по величезному військовому складу в Криму. Навіть російська пропаганда мусила визнати, що армія зіткнулася з великими проблемами і що вона не може захиститися від українських атак", — йдеться у повідомленні.

Вогневий кулак

В українському Генштабі кажуть, що західні високоточні ракетно-артилерійські системи створили далекобійний "вогневий кулак", проти якого Росія не має засобів.

Цю інформацію підтверджує один з російських пропагандистських пабліків: 

"Мета військових ударів ЗСУ — створити "снарядний голод" у південних підрозділах російських військ,  а також послабити матеріально-технічне забезпечення окупованого Кримського півострова".

Аналітики інституту вивчення війни вважають, що це виснажує російську армію.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що контрнаступ ЗСУ почався пізніше, ніж очікувала Україна. Причиною цього став брак боєприпасів і техніки.

Також ми писали, що державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен розповів про контрнаступ Збройних сил України. За його словами, коли українські військові повністю розгорнуть свої сили, то це призведе до змін на полі бою.

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