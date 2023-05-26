Украина может получить F-16 от Нидерландов после учебы, — СМИ

Истребители F-16. Фото: REUTERS/Lukasz Glowala/File Photo

Нидерланды могут передать Украине свои истребители F-16. Вероятно, это произойдет после обучения украинских пилотов. В настоящее время правительство Нидерландов обсуждает этот вопрос.

Об этом сообщает Bloomberg.

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На вооружении армии Нидерландов 42 единицы F-16. Из них используют только 24, несмотря на то, что они остаются пригодными для полетов.

В декабре прошлого года Нидерланды отложили продажу Dra ken International десяти истребителей из неиспользуемых. Причину такого решения не назвали.

Представитель Минобороны страны заявила, что правительство обсудит поставку F-16 в Украину чуть позже, ведь сейчас продолжаются учения.

Напомним, украинским военным нужно около 48 единиц истребителей F-16. Этого хватит для освобождения временно оккупированных территорий.

Также мы писали, что в военно-воздушных силах США заявили, что на поставку истребителей F-16 понадобится "в лучшем случае несколько месяцев". Это произошло после того, как президент США Джо Байден поддержал совместную учебу украинских пилотов.

Добавим, что украинские военные планируют получить значительное количество истребителей F-16 в ближайшем будущем. Предполагается, что эти самолеты будут переданы разным подразделениям Вооруженных сил Украины.