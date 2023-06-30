Украина получит от Дании новую военную помощь

Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен. Фото: Emil Nicolai Helms/Ritzau Scanpix/via REUTERS

Правительство Дании планирует выделить деньги на военную поддержку Украине. Речь идет о 1,3 млрд датских крон (около 170 млн евро).

Об этом сообщает Минобороны Дании, передает "Европейская правда".

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В Минобороны Дании рассказали, что планируют передать Украине ракеты противовоздушной обороны, боеприпасы, машины для разминирования и средства для закупки артиллерийских снарядов.

"Очень важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину. Это большое и важное пожертвование, которое мы сделали на основе пожеланий и потребностей Украины, и которое должно поддерживать борьбу Украины против российских войск", — сказал исполняющий обязанности министра обороны Троелс Лунд Поульсен.

Он подчеркнул, что новая помощь посылает сигнал о том, что Дания будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

"К сожалению, кажется, что война затягивается, и благодаря многочисленным пожертвованиям мы и наши союзники посылаем мощный сигнал о том, что мы поддерживаем украинцев в долгосрочной перспективе", — добавил Поульсен.

Напомним, официальный Берлин передал Киеву очередной пакет военной помощи. Известно, что в него вошли радар ППО TRML-4D и оборудование для разминирования.

Также мы писали, что стало известно о том, что США близки к тому, чтобы передать дальнобойные ракеты ATACMS. Отмечается, что такое решение связано с тем, что у России началась внутренняя борьба за власть.