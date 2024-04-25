Украина передала Катару список похищенных Россией детей — там более 500 несовершеннолетних

Дмитрий Лубинец с представителем Катара. Фото: Telegram/Дмитрий Лубинец

Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец заявил, что Катару передали список похищенных Россией детей. По его словам, в перечне 561 имя украинских детей.

Об этом Лубинец сообщил в Telegram в четверг, 25 апреля.

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"Мы передали Катару список с именами 561 украинского ребенка, который уже у российской стороны!" — заметил он.

По словам Лубинца, за два дня в Катаре произошел ряд результатов переговоров. Он опроверг российскую пропаганду и заявил, что Украина ведет переговоры при посредничестве Катара, а прямых переговоров Украины с Россией — не было.

Результаты переговоров в Катаре

"Ожидаем возвращения группы украинских детей домой. Пока не разглашаем детали, ведь наша позиция такова: когда дети в Украине — тогда мы публично сообщаем об их возвращении", — отметил омбудсмен.

Список с 561 несовершеннолетним, по данным Катара, уже прорабатывается российской стороной. Также был обсужден вопрос возвращения так называемых "статусных" детей — детей-сирот, детей лишенных родительской опеки. Украина подчеркнула, что юридически между биологическими родителями и официальными усыновителями или попечителями нет разницы, поэтому РФ обязана возвращать детей независимо от их статуса.

Кроме того, Катар согласился принять первый список детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки и прорабатывать вопросы их возвращения домой. По данным Лубинца, таких детей может насчитываться более 3 600 человек.

Скриншот сообщения Лубинца

Скриншот сообщения Лубинца

Напомним, так называемые "психологи" во временно оккупированном Мариуполе выдвинули предложение перевоспитывать украинских детей под интересы оккупантов.

Также мы писали, что захватчики планируют массово вывезти украинских подростков с оккупированных территорий в Россию на 9 мая для участия в пропагандистских мероприятиях.