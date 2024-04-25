Украина передала Катару список похищенных Россией детей — там более 500 несовершеннолетних
Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец заявил, что Катару передали список похищенных Россией детей. По его словам, в перечне 561 имя украинских детей.
Об этом Лубинец сообщил в Telegram в четверг, 25 апреля.
Украденные украинские дети
"Мы передали Катару список с именами 561 украинского ребенка, который уже у российской стороны!" — заметил он.
По словам Лубинца, за два дня в Катаре произошел ряд результатов переговоров. Он опроверг российскую пропаганду и заявил, что Украина ведет переговоры при посредничестве Катара, а прямых переговоров Украины с Россией — не было.
Результаты переговоров в Катаре
"Ожидаем возвращения группы украинских детей домой. Пока не разглашаем детали, ведь наша позиция такова: когда дети в Украине — тогда мы публично сообщаем об их возвращении", — отметил омбудсмен.
Список с 561 несовершеннолетним, по данным Катара, уже прорабатывается российской стороной. Также был обсужден вопрос возвращения так называемых "статусных" детей — детей-сирот, детей лишенных родительской опеки. Украина подчеркнула, что юридически между биологическими родителями и официальными усыновителями или попечителями нет разницы, поэтому РФ обязана возвращать детей независимо от их статуса.
Кроме того, Катар согласился принять первый список детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки и прорабатывать вопросы их возвращения домой. По данным Лубинца, таких детей может насчитываться более 3 600 человек.
Напомним, так называемые "психологи" во временно оккупированном Мариуполе выдвинули предложение перевоспитывать украинских детей под интересы оккупантов.
Также мы писали, что захватчики планируют массово вывезти украинских подростков с оккупированных территорий в Россию на 9 мая для участия в пропагандистских мероприятиях.
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