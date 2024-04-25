Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Украина передала Катару список похищенных Россией детей — там более 500 несовершеннолетних arrow

Украина передала Катару список похищенных Россией детей — там более 500 несовершеннолетних

25 апреля 2024 22:38
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Украина передала Катару список похищенных Россией детей — там более 500 несовершеннолетних
Дмитрий Лубинец с представителем Катара. Фото: Telegram/Дмитрий Лубинец
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец заявил, что Катару передали список похищенных Россией детей. По его словам, в перечне 561 имя украинских детей.

Об этом Лубинец сообщил в Telegram в четверг, 25 апреля.

Читайте также:

Украденные украинские дети

"Мы передали Катару список с именами 561 украинского ребенка, который уже у российской стороны!" — заметил он.

По словам Лубинца, за два дня в Катаре произошел ряд результатов переговоров. Он опроверг российскую пропаганду и заявил, что Украина ведет переговоры при посредничестве Катара, а прямых переговоров Украины с Россией — не было.

Результаты переговоров в Катаре

"Ожидаем возвращения группы украинских детей домой. Пока не разглашаем детали, ведь наша позиция такова: когда дети в Украине — тогда мы публично сообщаем об их возвращении", — отметил омбудсмен.

Список с 561 несовершеннолетним, по данным Катара, уже прорабатывается российской стороной. Также был обсужден вопрос возвращения так называемых "статусных" детей — детей-сирот, детей лишенных родительской опеки. Украина подчеркнула, что юридически между биологическими родителями и официальными усыновителями или попечителями нет разницы, поэтому РФ обязана возвращать детей независимо от их статуса.

Кроме того, Катар согласился принять первый список детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки и прорабатывать вопросы их возвращения домой. По данным Лубинца, таких детей может насчитываться более 3 600 человек.

null
Скриншот сообщения Лубинца
null
Скриншот сообщения Лубинца

Напомним, так называемые "психологи" во временно оккупированном Мариуполе выдвинули предложение перевоспитывать украинских детей под интересы оккупантов.

Также мы писали, что захватчики планируют массово вывезти украинских подростков с оккупированных территорий в Россию на 9 мая для участия в пропагандистских мероприятиях.

дети
Катар
депортация детей
Дмитрий Лубинец
война в Украине
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри