Україна передала Катару список викрадених Росією дітей — там понад 500 неповнолітніх

Дмитро Лубінець з представницею Катару. Фото: Telegram/Дмитро Лубінець

Уповноважений з прав людини Верховної Ради України Дмитро Лубінець заявив, що Катару передали список викрадених Росією дітей. За його словами, в переліку 561 ім'я українських дітей.

Про це Лубінець повідомив у Telegram в четвер, 25 квітня.

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Викрадені українські діти

"Ми передали Катару список з іменами 561 української дитини, який уже в російської сторони!", — зауважив він.

За словами Лубінця, за два дні у Катарі сталася низка результатів перемовин. Він спростував російську пропаганду та заявив, що Україна веде перемовини за посередництва Катару, а прямих переговорів України з Росією — не було.

Результати перемовин у Катарі

"Очікуємо повернення групи українських дітей додому. Наразі не розголошуємо деталі, адже наша позиція така: коли діти в Україні — тоді ми публічно повідомляємо про їхнє повернення", — зазначив Омбудсман.

Список із 561 неповнолітнім, за даними Катару, вже опрацьовується російською стороною. Також було обговорено питання повернення так званих "статусних" дітей — дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування. Україна наголосила, що юридично між біологічними батьками й офіційними всиновлювачами чи піклувальниками немає різниці, тому РФ зобов'язана повертати дітей, незалежно від їхнього статусу.

Крім того, Катар погодився прийняти перший список дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування і пропрацьовувати питання щодо їхнього повернення додому. За даними Лубінця, таких дітей може налічуватися понад 3600.

Скриншот допису Лубінця

Скриншот допису Лубінця

Нагадаємо, так звані "психологи" в тимчасово окупованому Маріуполі висунули пропозицію перевиховувати українських дітей під інтереси окупантів.

Також ми писали, що загарбники планують масово вивезти українських підлітків з окупованих територій до Росії на 9 травня для участі в пропагандистських заходах.