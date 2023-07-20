Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Украина начала использовать кассетные боеприпасы, — WP arrow

Украина начала использовать кассетные боеприпасы, — WP

20 июля 2023 14:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украина начала использовать кассетные боеприпасы, — WP
Кассетные боеприпасы. Фото: U.S. Army/2nd Lt. Gabriel Jenko/Handout via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украина начала использовать кассетные боеприпасы США на фронте. Их применили на юго-востоке страны, чтобы уничтожить укрепленные российские позиции, которые замедлили летнее наступление Украины.

Об этом рассказали украинские чиновники, передает The Washington Post.

Читайте также:

Использование кассетных боеприпасов на фронте

Кассетные боеприпасы также планируют использовать вблизи города Бахмут Донецкой области.

"Российские опорные пункты на востоке и юге были плотно заминированы противотанковыми и противопехотными минами и проводами на глубине от трех до 10 миль. Обороне удалось остановить контрнаступление Украины, которое началось около месяца назад", — говорится в материале.

По словам украинского чиновника, боеприпасы от США были выпущены по российским позициям, чтобы разбить траншеи, замедляющие контрнаступление.

Напомним, 7 июля стало известно, что Соединенные Штаты Америки передадут Украине кассетные боеприпасы. Президент Джо Байден одобрил такую военную помощь после единогласной рекомендации его команды национальной безопасности. 

Также мы писали, что в Москве истерически отреагировали на предоставление Украине кассетных боеприпасов США. Там полагают, что это приближает новую мировую войну.

Добавим, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что Украина уже получила кассетные боеприпасы от Соединенных Штатов Америки.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Ремонты столичных дорог: власти Киева решили "закатать" в асфальт 2,5 миллиарда

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

09:31 Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги

Новость с видео

01:53 Вождение под хмельком: как автомобилиста могут развести на штраф

11:21 Зинченко ушел из клуба из-за тренера: в Англии рассказали о трансфере украинца

Новость с видео

22:19 Путин сделал циничное заявление о вступлении Украины в НАТО

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз