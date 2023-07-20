Украина начала использовать кассетные боеприпасы, — WP
Украина начала использовать кассетные боеприпасы США на фронте. Их применили на юго-востоке страны, чтобы уничтожить укрепленные российские позиции, которые замедлили летнее наступление Украины.
Об этом рассказали украинские чиновники, передает The Washington Post.
Использование кассетных боеприпасов на фронте
Кассетные боеприпасы также планируют использовать вблизи города Бахмут Донецкой области.
"Российские опорные пункты на востоке и юге были плотно заминированы противотанковыми и противопехотными минами и проводами на глубине от трех до 10 миль. Обороне удалось остановить контрнаступление Украины, которое началось около месяца назад", — говорится в материале.
По словам украинского чиновника, боеприпасы от США были выпущены по российским позициям, чтобы разбить траншеи, замедляющие контрнаступление.
Напомним, 7 июля стало известно, что Соединенные Штаты Америки передадут Украине кассетные боеприпасы. Президент Джо Байден одобрил такую военную помощь после единогласной рекомендации его команды национальной безопасности.
Также мы писали, что в Москве истерически отреагировали на предоставление Украине кассетных боеприпасов США. Там полагают, что это приближает новую мировую войну.
Добавим, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что Украина уже получила кассетные боеприпасы от Соединенных Штатов Америки.