Украина начала использовать кассетные боеприпасы, — WP

Кассетные боеприпасы. Фото: U.S. Army/2nd Lt. Gabriel Jenko/Handout via REUTERS

Украина начала использовать кассетные боеприпасы США на фронте. Их применили на юго-востоке страны, чтобы уничтожить укрепленные российские позиции, которые замедлили летнее наступление Украины.

Об этом рассказали украинские чиновники, передает The Washington Post.

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Использование кассетных боеприпасов на фронте

Кассетные боеприпасы также планируют использовать вблизи города Бахмут Донецкой области.

"Российские опорные пункты на востоке и юге были плотно заминированы противотанковыми и противопехотными минами и проводами на глубине от трех до 10 миль. Обороне удалось остановить контрнаступление Украины, которое началось около месяца назад", — говорится в материале.

По словам украинского чиновника, боеприпасы от США были выпущены по российским позициям, чтобы разбить траншеи, замедляющие контрнаступление.

Напомним, 7 июля стало известно, что Соединенные Штаты Америки передадут Украине кассетные боеприпасы. Президент Джо Байден одобрил такую военную помощь после единогласной рекомендации его команды национальной безопасности.

Также мы писали, что в Москве истерически отреагировали на предоставление Украине кассетных боеприпасов США. Там полагают, что это приближает новую мировую войну.

Добавим, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что Украина уже получила кассетные боеприпасы от Соединенных Штатов Америки.