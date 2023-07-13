Украина вернула тела 19 умерших в российском плену защитников, — Котенко

Захоронение защитников. Фото: Вечерний Киев

Украина в течение года вернула тела 19 умерших в российском плену защитников. Воины гибнут не только на фронте, но и в плену.

Об этом заявил Уполномоченный по пропавшим без вести Олег Котенко, пишет Минреинтеграции.

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"К сожалению, защитники гибнут не только на поле боя, но и в плену. За год деятельности Уполномоченного по пропавшим без вести в рамках поисковых действий удалось установить местонахождение и вернуть тела 19 защитников", — говорится в сообщении.

Они умерли из-за ранений и болезней, ведь им не оказывали надлежащую медицинскую помощь в плену. Тела украинских военных были переданы родным, чтобы была возможность достойно почтить их память.

Возвращение детей

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Украина смогла вернуть домой уже 382 ребенка, которые были депортированы в Россию. Возвращение депортированных детей очень сложный процесс.

Напомним, Украине удалось вернуть домой еще 45 украинских защитников из российского плена. Среди них воины ВСУ, Нацгвардии, ГНСУ и еще двое гражданских.