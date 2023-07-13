Україна повернула тіла 19 захисників, які померли у російському полоні, — Котенко

Поховання захисників. Фото: Вечірній Київ

Україна протягом року повернула тіла 19 захисників, які померли у російському полоні. Воїни гинуть не лише на фронті, а й в полоні.

Про це заявив Уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко, пише Мінреінтеграції.

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"На жаль, захисники гинуть не лише на полі бою, а й у полоні. За рік діяльності Уповноваженого зі зниклих безвісти в межах пошукових дій вдалося встановити місцезнаходження та повернути тіла 19 оборонців", — йдеться у повідомленні.

Вони померли через поранення та хвороби, адже їм не надавали належну медичну допомогу у полоні. Тіла українських військових було передано рідним, аби була можливість достойно вшанувати їхню пам'ять.

Повернення дітей

Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Україна змогла повернути додому вже 382 дитини, які були депортовані до Росії. Повернення депортованих дітей є дуже складним процесом.

Нагадаємо, Україні вдалося повернути додому ще 45 українських захисників з російського полону. Серед них воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ та ще двоє цивільних.