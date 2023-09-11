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"Украина должна выдержать": Зеленский рассказал о жестоких обстрелах россиян

11 сентября 2023 21:57
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
"Украина должна выдержать": Зеленский рассказал о жестоких обстрелах россиян
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об очередных жестоких обстрелах, которые совершала армия РФ сегодня, 11 сентября, с самого утра. Оккупанты из разных видов оружия наносили удары по украинским городам.

Об этом он заявил в своем вечернем обращении.

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"Никополь — жестокие российские обстрелы, артиллерия. Очаков Николаевской области, Херсон и другие города и села Херсонской области, Пологовский район Запорожской области, Донецкая область. Покровский район, Бахмутский, Волновахский и др. Харьковская, Черниговская, Сумская области. Кривой Рог — ракетный удар. Очередной налет "шахедов"", — вспомнил глава государства.

"Украина должна выдержать"

По его словам, украинцы всегда должны помнить о том, что многие города Украины продолжают страдать от действий россиян.

"Когда на части территории нашего государства тишина и относительное спокойствие, мы должны всегда помнить о той нашей земле, о тех наших городах и селах, которые почти постоянно под огнем. И хотя сегодня уже и 565-й день этой войны, мы все, каждый и каждая в Украине должна быть сосредоточены на обороне государства так же, как и в первые дни. Россия не надеется победить. Враг надеется лишь на то, что мы не выдержим. Украина должна выдержать. Все, что нас усиливает, — приоритет", — подчеркнул Зеленский.

Отметим, 11 сентября российские оккупанты обстреляли Белозерку Херсонской области. В результате вражеской атаки пострадали два человека.

Также враг дважды обстрелял Никополь Днепропетровской области. Противник бил из "Града" и тяжелой артиллерии.

Напомним, в ночь на 11 сентября оккупанты "шахедами" атаковали Черниговскую область. Под обстрел попало село Чайкино, Новгород-Северской общины.

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