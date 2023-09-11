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"Україна повинна витримати": Зеленський розповів про жорстокі обстріли росіян

11 вересня 2023 21:57
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
"Україна повинна витримати": Зеленський розповів про жорстокі обстріли росіян
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент України Володимир Зеленський заявив про чергові жорстокі обстріли, які здійснювала армія РФ сьогодні, 11 вересня, з самого ранку. Окупанти з різних видів зброї завдали ударів по українських містах.

Про це він заявив у своєму вечірньому зверненні.

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"Нікополь — жорстокі російські обстріли, артилерія. Очаків Миколаївської області, Херсон та інші міста й села Херсонщини, Пологівський район Запорізької області, Донеччина. Покровський район, Бахмутський, Волноваський та інші. Харківщина. Чернігівщина. Сумщина. Кривий Ріг — ракетний удар. Черговий наліт "шахедів"", — згадав глава держави.

"Україна повинна витримати"

За його словами, українці завжди мають пам'ятати про те, що багато міст України продовжує страждати від дій росіян.

"Коли на частині території нашої держави тиша і відносний спокій, ми маємо завжди памʼятати про ту нашу землю, про ті наші міста й села, які майже постійно під вогнем. І хоч сьогодні вже й 565-й день цієї війни, ми всі, кожен і кожна в Україні, маємо бути зосереджені на обороні держави так само, як і в перші дні. Росія не сподівається перемогти. Ворог сподівається лише на те, що ми не витримаємо. Україна повинна витримати. Все, що нас посилює, — пріоритет", — наголосив Зеленський. 

Зазначимо, 11 вересня російські окупанти обстріляли Білозерку Херсонської області. Внаслідок ворожої атаки постраждали двоє людей.

Також ворог двічі обстріляв Нікополь Дніпропетровської області. Противник бив з "Граду" та важкої артилерії.

Нагадаємо, у ніч проти 11 вересня окупанти "шахедами" атакували Чернігівську область. Під обстріл потрапило село Чайкине, Новгород-Сіверської громади.

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