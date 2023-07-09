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Украина резко нарастила производство снарядов: Камышин навел данные

9 июля 2023 22:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украина резко нарастила производство снарядов: Камышин навел данные
Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Фото: Укрзализныця
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украина произвела за месяц больше снарядов, чем за весь 2022 год. Страна планирует увеличить производство собственных танков и бронемашин и стать крупным экспортером оружия.

Об этом рассказал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в интервью Bloomberg.

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"Мы должны быть амбициозными, потому что у нас нет выбора. Наша цель — сделать Украину арсеналом свободного мира", — сказал Камышин.

Он подчеркнул, что Украина должна вернуть себе статус крупного экспортера оружия.

По словам министра, уже сейчас объемы производства увеличиваются. В июне этого года Украина произвела больше минометных и артиллерийских снарядов, чем за весь прошлый год. Камышин отметил, что это оружие является основным в войне против российских оккупантов.

К тому же сейчас увеличился объем производства украинских противотанковых комплексов "Стугна-П".

Камышин добавил, что следующим приоритетом промышленности является увеличение производства танков и бронетехники. Он считает, что для этого понадобится от трех до шести месяцев.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что реализация проекта Европейского Союза, предусматривающего предоставление Украине 1 млн снарядов 155 мм, уже в процессе. По его словам, в действие пошли выделенные западными партнерами средства.

Также мы писали, что Соединенные Штаты Америки передадут Украине кассетные боеприпасы. Президент Джо Байден одобрил такую военную помощь после единогласной рекомендации его команды национальной безопасности. Также США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи в 800 млн долларов.

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