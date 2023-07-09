Україна різко наростила виробництво снарядів: Камишін навів дані

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін. Фото: Укрзалізниця

Україна виробила за місяць більше снарядів, ніж за весь 2022 рік. Країна планує збільшити виробництво власних танків та бронемашин, а також стати великим експортером зброї.

Про це розповів міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін в інтерв'ю Bloomberg.

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Виробництво зброї в Україні

"Ми маємо бути амбітними, тому що у нас немає вибору. Наша мета — зробити Україну арсеналом вільного світу", — сказав Камишін.

Він наголосив, що Україна повинна повернути собі статус великого експортера зброї.

За словами міністра, вже зараз обсяги виробництва збільшуються. У червні цього року Україна виробила більше мінометних та артилерійських снарядів, ніж за весь минулий рік. Камишін зазначив, що ця зброя є основною у війні проти російських окупантів.

До того ж зараз збільшився обсяг виробництва українських протитанкових комплексів "Стугна-П".

Камишін додав, що наступним пріоритетом промисловості є збільшення виробництва танків і бронетехніки. Він вважає, що для цього знадобиться від трьох до шести місяців.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що реалізація проєкту Європейського Союзу, що передбачає надання Україні 1 млн снарядів 155 мм, вже в процесі. За його словами, у дію пішли виділені західними партнерами кошти.

Також ми писали, що Сполучені Штати Америки передадуть Україні касетні боєприпаси. Президент Джо Байден схвалив таку військову допомогу після "одноголосної" рекомендації його команди національної безпеки. Також США оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги на 800 млн доларів.