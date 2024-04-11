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Украина скопировала лучший российский дрон, но есть нюанс

11 апреля 2024 22:02
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Илья Рябинин
редактор
Украина скопировала лучший российский дрон, но есть нюанс
Украинский дрон RAM-X. Фото: Государственная специальная служба транспорта
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Украинские конструкторские бюро смогли построить новую разработку на базе чертежей и компоновки российского ударного беспилотника "Ланцет". Новый дрон оказался намного более мощным и получил больше функций, чем российский аналог.

Об этом сообщает Bild.

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Внешне новый дрон — абсолютно идентичная копия ZALA "Ланцет" — мощнейшего российского ударного беспилотника, который использовался для атак на украинские танки, артиллерийские и ракетные установки, а также самолеты и военные корабли далеко за линией фронта.

Дрон-камикадзе получил название RAM-X. Его создала украинская конструкторская компания CDET, ранее построившая два успешных дрона-камикадзе средней дальности — RАМ 1 и RАМ 2 по чертежам американских дронов Switchblade.

Украина скопировала лучший русский дрон, но есть нюанс
Беспилотник RAM 2. Источник: Минцифры

Однако из-за сходства с российским аналогом украинцы окрестили аппарат "Укроланцет". Несмотря на увеличенные в полтора раза габариты, чем у российской техники, RAM-X получил систему искусственного интеллекта с "машинным зрением", чего еще нет у "Ланцетов". Он уже прошел успешные боевые тесты, уничтожив российские зенитные комплексы в 30 км от линии фронта.

Напомним, ранее операторы третьего полка Сил специальных операций ВСУ уничтожили машину российского комплекса радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2" на Донецком направлении.

Также Силы обороны Украины уничтожили российский многофункциональный корабельный вертолет Ка-27 во временно оккупированном Крыму.

оружие
ВСУ
Украина
военная техника
дроны

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