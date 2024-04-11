Україна скопіювала найкращий російський дрон, але є нюанс

Український дрон RAM-X. Фото: Державна спеціальна служба транспорту

Українські конструкторські бюро змогли побудувати нову розробку на базі креслень та компонування російського ударного безпілотника "Ланцет". Новий дрон виявився набагато потужнішим та отримав більше функцій, ніж російський аналог.

Про це повідомляє Bild.

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Зовні новий дрон — абсолютно ідентична копія ZALA "Ланцет" — найпотужнішого російського ударного безпілотника, який використовувався для атак на українські танки, артилерійські та ракетні установки та навіть літаки та військові кораблі далеко за лінією фронту.

Дрон-камікадзе отримав назву RAM-X. Його створила українська конструкторська компанія CDET, яка раніше побудувала два успішні дрони-камікадзе середньої дальності — RАМ 1 і RАМ 2 за кресленнями американських дронів Switchblade.

Безпілотник RAM 2. Джерело: Мінцифри

Проте через схожість з російським аналогом українці охрестили апарат "Укроланцет". Попри збільшені в півтора раза габарити ніж у російської техніки, RAM-X отримав систему штучного інтелекту з "машинним зором", чого ще не мають "Ланцети". Він вже пройшов успішні бойові тести, знищивши російські зенітні комплекси за 30 км від лінії фронту.

Нагадаємо, раніше оператори третього полку Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили машину російського комплексу радіоелектронної боротьби "Борисоглєбськ-2" на Донецькому напрямку.

Також Сили оборони України знищили російський корабельний багатофункціональний вертоліт Ка-27 у тимчасово окупованому Криму.