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Украина ночью пережила очередную ракетную атаку: что известно

28 апреля 2023 08:04
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Украина ночью пережила очередную ракетную атаку: что известно
Последствия российских ударов по Днепру (слева) и Умани. Фото из соцсетей
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В ночь с 27 на 28 апреля во всех регионах Украины звучала сирена воздушной тревоги. Несколько украинских городов оказались под ударом российских ракет, погибли мирные жители.

Об этом сообщили в соцсетях и СМИ.

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Днепр

Российские ракеты в очередной раз обстреляли административный центр Днепропетровской области.

Одна из ракет попала в жилой дом в Днепре.

По сообщению городского головы Днепра Бориса Филатова, во время ночного удара погибли два человека — молодая женщина и трехлетний ребенок.

Умань

В районном центре Черкасской области российские оккупанты, по информации Национальной полиции, обстреляли сразу несколько жилых домов.

В частности, была частично разрушена девятиэтажка.

Как сообщил председатель Черкасской ОВА Игорь Табурец, на утро 28 апреля было известно о трех погибших и восьми раненых местных жителях.

Киевская область

Столица Украины не пострадала, а вот город Украинка в Киевской области был обстрелян российской ракетой.

По информации министра внутренних дел Игоря Клименко, в Украине был поврежден жилой дом. Травмировались два человека.

Комментарий Залужного

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил о деталях массового ракетного удара.

По его словам, российские оккупанты атаковали Украину с самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря.

Подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВС Украины во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны было уничтожено 21 из 23 крылатых ракет Х-101/Х-555, а также два БпЛА оперативно-тактического уровня.

Напомним, что взрывы ночью были слышны еще и в Киеве и Николаеве. Позже сообщили, что только в небе над столицей Воздушными силами было уничтожено 11 крылатых ракет и сбиты два беспилотника. Среди гражданского населения столицы пострадавших, к счастью, не оказалось.

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