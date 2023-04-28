Украина ночью пережила очередную ракетную атаку: что известно
В ночь с 27 на 28 апреля во всех регионах Украины звучала сирена воздушной тревоги. Несколько украинских городов оказались под ударом российских ракет, погибли мирные жители.
Об этом сообщили в соцсетях и СМИ.
Днепр
Российские ракеты в очередной раз обстреляли административный центр Днепропетровской области.
Одна из ракет попала в жилой дом в Днепре.
По сообщению городского головы Днепра Бориса Филатова, во время ночного удара погибли два человека — молодая женщина и трехлетний ребенок.
Умань
В районном центре Черкасской области российские оккупанты, по информации Национальной полиции, обстреляли сразу несколько жилых домов.
В частности, была частично разрушена девятиэтажка.
Как сообщил председатель Черкасской ОВА Игорь Табурец, на утро 28 апреля было известно о трех погибших и восьми раненых местных жителях.
Киевская область
Столица Украины не пострадала, а вот город Украинка в Киевской области был обстрелян российской ракетой.
По информации министра внутренних дел Игоря Клименко, в Украине был поврежден жилой дом. Травмировались два человека.
Комментарий Залужного
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил о деталях массового ракетного удара.
По его словам, российские оккупанты атаковали Украину с самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря.
Подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВС Украины во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны было уничтожено 21 из 23 крылатых ракет Х-101/Х-555, а также два БпЛА оперативно-тактического уровня.
Напомним, что взрывы ночью были слышны еще и в Киеве и Николаеве. Позже сообщили, что только в небе над столицей Воздушными силами было уничтожено 11 крылатых ракет и сбиты два беспилотника. Среди гражданского населения столицы пострадавших, к счастью, не оказалось.