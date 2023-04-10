Украина уже изменила некоторые военные планы из-за утечки информации из Пентагона, — СМИ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный / Фото: Reuters

После обнародования в СМИ документов, в которых якобы речь шла о деталях контрнаступления ВСУ, украинская сторона вынуждена была изменить некоторые военные планы. В США же продолжают искать источник утечки информации.

Об этом пишет издание CNN.

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Реакция Украины

Источники издания, близкие к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявили о том, что Украина вынуждена была реагировать на появление в печати якобы засекреченных документов, в которых речь шла о предстоящем контрнаступлении.

В СМИ заявили, что украинская сторона уже изменила некоторые свои планы из-за этой утечки.

Ограничения в США

В самих Соединенных Штатах продолжается расследование причин возможной утечки информации.

Кроме того, в Пентагоне уже ограничили доступ к подобным документам, обычно доступным сотням людей в федеральном правительстве.

Напомним, что ранее издание The New York Times опубликовало якобы засекреченные военные документы, касающиеся контрнаступления Сил обороны Украины. Достоверность этих документов никто не подтвердил.

Издание отмечает, что это документы США и НАТО. Пентагон расследует, кто мог стоять за утечкой документов, появившихся в сети.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов после появления в СМИ этих документов заявил, что Украина ожидает информацию от Пентагона по "утечке" данных. Он выразил сомнение, что обнародованные документы являются подлинными.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал "слитые" материалы "фотошопом" и пошутил о деградации российской разведки.