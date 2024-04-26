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Украина отводит с поля боя танки Abrams по определенной причине — Associated Press

26 апреля 2024 07:43
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Бригадир София
редактор
Украина отводит с поля боя танки Abrams по определенной причине — Associated Press
Танк Абрамс. Фото: Reuters
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

На данный момент Украина отводит танки Abrams M1A1, предоставленные Соединенными Штатами, с передовой. Одной из причин является то, что российские дроны создают препятствия для их эффективного использования.

Об этом сообщило агентство Associated Press в пятницу, 26 апреля.

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Согласно сообщению агентства, ссылающегося на информацию от двух военных источников, в январе 2023 года Украина получила 31 такой танк от США, которые были привлечены для прорыва оборонительных линий России. Однако с тех пор условия на поле боя значительно изменились, особенно из-за активного использования разведывательных и ударных дронов врагом, что осложнило защиту танков.

Распространение дронов на поле боя означает, что "нет открытой территории, по которой можно просто проехать, не опасаясь быть замеченным", по словам одного из высокопоставленных оборонных чиновников.

Вице-председатель Объединенного комитета начальников штабов адмирал Кристофер Грейди заявил, что Соединенные Штаты планируют сотрудничать с Украиной в разработке новой тактики, а также третий анонимный представитель американских военных подтвердил это перемещение.

"Если вы думаете о том, как развивается борьба, массовая броня в среде с вездесущими беспилотными летательными системами может оказаться под угрозой", — добавил адмирал.

Напомним, NYT заявило, что Россия вывела из строя восемь танков Abrams за два месяца в Украине.

Ранее мы писали, что русская оккупационная армия начала использовать на фронте так называемый "танк-черепаху", обшитый древесиной.

США
российские войска
беспилотники
Украина
танки
дроны
фронт

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