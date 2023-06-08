Украина захватила инициативу на большей части фронта, — британская разведка

Украинские военные на фронте. Фото: ВСУ

На многих участках фронта российско-украинской войны продолжаются тяжелые бои. В большинстве случаев инициатива перешла от российских оккупантов к Силам обороны Украины.

Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинской войны министерство обороны Великобритании.

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Инициатива в руках Украины

По информации британской разведки, оперативная ситуация на фронте российско-украинской войны очень сложна.

На многих участках фронта продолжаются тяжелые бои.

Британские военные аналитики отмечают, что на большей части фронта инициативу уже перехватила Украина.

Неудачное наступление россиян

Вместе с тем, отмечает британская разведка, российское военное командование не оставило мнения о наступлении.

Так, чеченские подразделения, ранее переброшенные на фронт, возглавили неудачное наступление на город Марьинка в Донецкой области.

Напомним, украинские войска подготовили капитальные укрепления в районе Бахмута. Благодаря этому ВСУ сейчас смогли перейти в контрнаступление и за последние сутки продвинуться вперед до 1000 метров.

Также мы сообщали, что глава Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли рассказал, что в Украине активизировались боевые действия. По его словам, бойцы ВСУ хорошо подготовлены.