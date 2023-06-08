Украина захватила инициативу на большей части фронта, — британская разведка
На многих участках фронта российско-украинской войны продолжаются тяжелые бои. В большинстве случаев инициатива перешла от российских оккупантов к Силам обороны Украины.
Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинской войны министерство обороны Великобритании.
Инициатива в руках Украины
По информации британской разведки, оперативная ситуация на фронте российско-украинской войны очень сложна.
На многих участках фронта продолжаются тяжелые бои.
Британские военные аналитики отмечают, что на большей части фронта инициативу уже перехватила Украина.
Неудачное наступление россиян
Вместе с тем, отмечает британская разведка, российское военное командование не оставило мнения о наступлении.
Так, чеченские подразделения, ранее переброшенные на фронт, возглавили неудачное наступление на город Марьинка в Донецкой области.
Напомним, украинские войска подготовили капитальные укрепления в районе Бахмута. Благодаря этому ВСУ сейчас смогли перейти в контрнаступление и за последние сутки продвинуться вперед до 1000 метров.
Также мы сообщали, что глава Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли рассказал, что в Украине активизировались боевые действия. По его словам, бойцы ВСУ хорошо подготовлены.