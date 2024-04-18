Украина запускает серийное производство дронов "Шмавик" — каковы его преимущества

Дрон украинского производства. Фото: texty.org.ua

Украине удалось создать собственный аналог популярного среди военных китайского квадрокоптера DJI Mavic. Отечественная модель этого беспилотника получила название "Шмавик".

Об основных характеристиках новой разработки рассказал Forbes в четверг, 18 апреля.

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Основным преимуществом "Шмавика" в отношении китайской разработки является большая устойчивость к повреждениям и РЭБ.

"Ключевым было создать не "свадебный" дрон, а именно военный", — рассказали его разработчики.

Уже летом украинская армия может получить первые партии отечественного аналога китайского Mavic. Его разработала украинская компания, серийно производящая дроны разного назначения с 2017 года.

Беспилотники на вооружении ВСУ

По состоянию на апрель украинские производители поставили ВСУ втрое больше дронов, чем за весь прошлый год, рассказал Вадим Сухаревский, заместитель главнокомандующего ВСУ, ответственный за беспилотные системы и развитие применения дронов.

Он добавил, что на вооружении украинской армии есть ударные дроны с дальностью свыше 1000 км, которые в феврале-марте избивали по российским НПЗ, а также большой перечень разведывательных дронов: SHARK, "Аист-100", "Фурия", "Валькирия", PD-2.

Впрочем, китайский беспилотник DJI Mavic был самым популярным среди украинских военных. Его основным преимуществом является дешевизна (около $3500 за штуку), малые габариты и камера с высоким разрешением.

На тактическом уровне маленькие и дешевые дроны позволяют украинским военным видеть поле боя, а в условиях снарядного голода становятся своеобразной "карманной артиллерией" ВСУ.

Впрочем, позиция Китая в этой войне подрывает доверие украинской армии к дронам из КНР. Сам же производитель неоднократно заявлял, что не поставляет продукцию для ведения боевых действий, а производит исключительно беспилотники для гражданского использования.

Ранее мы сообщали, что пограничники из подразделения "Помста" просят присоединиться к сбору на ночь FPV-дроны, необходимые для ликвидации врага.

Правительство Канады в рамках Коалиции дронов передаст Украине 450 многоцелевых беспилотников R70 SkyRanger. Также некоторые другие страны-члены Коалиции предоставят и другие беспилотники, нуждающиеся в Вооруженных силах Украины.