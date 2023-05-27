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Украина обратилась в Германию за военной помощью: что нужно ВСУ

27 мая 2023 11:50
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Украина обратилась в Германию за военной помощью: что нужно ВСУ
Крылатая ракета Taurus. Фото: Wikipedia
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Украина официально обратилась к Германии с просьбой о поставке крылатых ракет Taurus. Соответствующий запрос от украинской стороны уже поступил в страну.

Об этом сообщает издание Spiegel.

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По информации Spiegel, несколько дней назад в Германию поступил запрос Украины на поставки крылатых ракет Taurus. Однако сколько ракет попросила украинская сторона пока неизвестно.

Ранее издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung писало, что Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Олаф Шольц разговаривали в Берлине в начале мая о поставках Украине немецких ракет.

Что известно о ракетах Taurus

Ракета TAURUS KEPD 350 — немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность". Она разработана совместным предприятием MBDA Deutschland и шведской компанией Saab Bofors Dynamics AB. Германия в начале 2000-х годов заказала 600 ракет TAURUS для своих воздушных сил.

Ракета большой дальности предназначена для высокоточного поражения защищенных целей противника на дальности до 500 км. Вес ракеты — 1400 кг, а длина — пять метров.

Напомним, недавно Британия предоставила ракеты Storm Shadow, чтобы ускорить контрнаступление Вооруженных сил Украины. Это должно придать украинской армии новую способность наносить удары большой дальности накануне долгожданного контрнаступления.

Позже министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил, что Украина уже использует ракеты Storm Shadow.

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