Воздушная тревога в Украине 25 апреля — Россия подняла ракетоносители

Российский самолет МиГ-31К. Фото: росСМИ

Воздушную тревогу в Украине в четверг, 25 апреля, объявили из-за угрозы ракетного удара. В России взлетели ракетоносители МиГ-31К.

Об этом сообщили Воздушные силы.

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Воздушная тревога в Украине 25 апреля

Обновлено 10:48. Мониторинговые каналы сообщают о взлете второго МиГ-31К с аэродрома Приволжский.

В Украине утром 25 апреля была объявлена воздушная тревога во всех областях.

Воздушная тревога в Украине 25 апреля. Фото: alerts.in.ua

В Воздушных силах предупредили украинцев о ракетной опасности по всей территории Украины. Это связано со взлетом ракетоносителей МиГ-31К с аэродрома Ахтубинск.

МиГ-31К — носитель сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которая представляет угрозу для всех регионов страны.

Напомним, за последние сутки оккупационная армия РФ обстреляла девять населенных пунктов Херсонской области и сам Херсон. В результате вражеской атаки три человека получили раненые также есть значительные разрушения.

Кроме того, в ночь на 25 апреля враг нанес несколько ударов по Никопольщине Днепропетровской области.

Этой ночью оккупанты также атаковали Черкасскую область. Обломки сбитой воздушной цели повредили объект критической инфраструктуры. К счастью, обошлось без погибших.