Воздушная тревога в Украине 25 апреля — Россия подняла ракетоносители

По Украине ширится воздушная тревога — какая угроза
Воздушную тревогу в Украине в четверг, 25 апреля, объявили из-за угрозы ракетного удара. В России взлетели ракетоносители МиГ-31К.
Об этом сообщили Воздушные силы.
Воздушная тревога в Украине 25 апреля
Обновлено 10:48. Мониторинговые каналы сообщают о взлете второго МиГ-31К с аэродрома Приволжский.
В Украине утром 25 апреля была объявлена воздушная тревога во всех областях.
В Воздушных силах предупредили украинцев о ракетной опасности по всей территории Украины. Это связано со взлетом ракетоносителей МиГ-31К с аэродрома Ахтубинск.
МиГ-31К — носитель сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которая представляет угрозу для всех регионов страны.
Напомним, за последние сутки оккупационная армия РФ обстреляла девять населенных пунктов Херсонской области и сам Херсон. В результате вражеской атаки три человека получили раненые также есть значительные разрушения.
Кроме того, в ночь на 25 апреля враг нанес несколько ударов по Никопольщине Днепропетровской области.
Этой ночью оккупанты также атаковали Черкасскую область. Обломки сбитой воздушной цели повредили объект критической инфраструктуры. К счастью, обошлось без погибших.
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