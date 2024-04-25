Повітряна тривога в Україні 25 квітня — Росія підняла ракетоносії

Російський літак МіГ-31К. Фото: росЗМІ

Повітряну тривогу в Україну у четвер, 25 квітня, оголосили через загрозу ракетного удару. В Росії злетіли ракетоносії МіГ-31К.

Про це повідомили Повітряні сили.

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Повітряна тривога в Україні 25 квітня

Оновлено 10:48. Моніторингові канали повідомляють про зліт другого МіГ-31К з аеродрому Приволжский.

В Україні зранку 25 квітня оголосили повітряну тривогу у всіх областях.

Повітряна тривога в Україні 25 квітня. Фото: alerts.in.ua

У Повітряних силах попередили українців про ракетну небезпеку по всій території України. Це пов'язано зі злетом ракетоносіїв МіГ-31К з аеродрому Ахтубінск.

МіГ-31К — носій надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни.

Нагадаємо, за останню добу окупаційна армія РФ обстріляли дев'ять населених пунктів Херсонської області та сам Херсон. Внаслідок ворожої атаки троє осіб отримали поранені також є значні руйнування.

Крім того, у ніч проти 25 квітня ворог завдав декілька ударів по Нікопольщині Дніпропетровської області.

Цієї ночі окупанти також атакували Черкаську область. Уламки збитої повітряної цілі пошкодили об’єкт критичної інфраструктури. На щастя, минулося без загиблих.