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По Украине распостраняется воздушная тревога — какая угроза

16 мая 2024 08:19
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Украинцев предупреждают об угрозе применения баллистики 16 мая
Ракета в небе. Иллюстративное фото: Минобороны
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В ряде областей Украины в четверг, 16 мая, объявлена воздушная тревога. Жителей предупреждают об угрозе применения баллистики.

Об этом сообщают Воздушные силы.

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Воздушная тревога 16 мая

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с востока! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", — говорится в сообщении.

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Скриншот сообщения Воздушных сил

Позже защитники предупредили о движении ракеты с востока в направлении Полтавской области.

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Скриншот сообщения Воздушных сил

По состоянию на 08:20 воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Черниговской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях и Крыму.

тревога 16 мая
Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, российские захватчики за прошедшие сутки нанесли 260 ударов по Запорожской области. В Васильевском районе были ранены двое мужчин и женщина.

Также мы писали, что в результате обстрела Николаевщины произошел пожар на станции техобслуживания.

обстрелы
оккупанты
ПВО
воздушная тревога
ракеты
война в Украине

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