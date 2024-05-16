Украинцев предупреждают об угрозе применения баллистики 16 мая

По Украине распостраняется воздушная тревога — какая угроза
В ряде областей Украины в четверг, 16 мая, объявлена воздушная тревога. Жителей предупреждают об угрозе применения баллистики.
Об этом сообщают Воздушные силы.
Воздушная тревога 16 мая
"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с востока! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", — говорится в сообщении.
Позже защитники предупредили о движении ракеты с востока в направлении Полтавской области.
По состоянию на 08:20 воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Черниговской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях и Крыму.
Напомним, российские захватчики за прошедшие сутки нанесли 260 ударов по Запорожской области. В Васильевском районе были ранены двое мужчин и женщина.
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