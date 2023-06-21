Украинская артиллерия уничтожила две российские гаубицы под Бахмутом: феерическое видео

Уничтожение российской техники. Фото: скриншот с видео

Недалеко от Бахмута украинская артиллерия уничтожила две российские гаубицы. Кроме того, враг потерял немало личного состава.

Соответствующее видео опубликовал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

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"Под Бахмутом артиллерия Сил обороны уничтожила два российских Д-30", — написал Сырский.

Он добавил, что враг теряет броню, артиллерию и пехоту, а наши воины двигаются вперед.

Напомним, недавно Сырский показал эффективную ночную работу снайперов ССО. Они умело уничтожили живую силу россиян.

Кроме того, Силы обороны уничтожают вражескую пехоту. Так, аэроразведка 30-й отдельной механизированной бригады зафиксировала успешную работу артиллерии.