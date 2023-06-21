Украинская артиллерия уничтожила две российские гаубицы под Бахмутом: феерическое видео
Недалеко от Бахмута украинская артиллерия уничтожила две российские гаубицы. Кроме того, враг потерял немало личного состава.
Соответствующее видео опубликовал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.
Как украинская артиллерия уничтожает вражескую технику
"Под Бахмутом артиллерия Сил обороны уничтожила два российских Д-30", — написал Сырский.
Он добавил, что враг теряет броню, артиллерию и пехоту, а наши воины двигаются вперед.
Напомним, недавно Сырский показал эффективную ночную работу снайперов ССО. Они умело уничтожили живую силу россиян.
Кроме того, Силы обороны уничтожают вражескую пехоту. Так, аэроразведка 30-й отдельной механизированной бригады зафиксировала успешную работу артиллерии.