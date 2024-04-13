Украинская авиация ювелирно отработала по вражеским наземным целям

Украинские истребители в воздухе. Фото: скриншот

Украинская военная авиация не прекращает наносить мощные удары по живой силе и технике российских захватчиков. Благодаря ее поддержке силам обороны на земле удается более эффективно противодействовать врагу.

Видео удачной работы бойцов тактической авиации обнародовал Генеральный штаб ВСУ в субботу, 13 апреля.

Читайте также:

Авиация ВСУ уничтожила вражеские цели

"Меткая работа украинской авиации по вражеским целям. Отработали бойцы 39-й бригады тактической авиации Воздушного командования "Центр"", — говорится в лаконичном сообщении.

На видео можно увидеть, как украинские военные самолеты сбрасывают авиабомбы на вражеские позиции. Враг понес значительные потери в технике и живой силе.

Напомним, операторы ударных дронов 47-й отдельной механизированной бригады попали в оккупантов, которые решили спрятаться в развалинах здания.

Ранее мы писали, что украинские десантники отомстили врагу за его штурм возле Новомихайловки Донецкой области. Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады уничтожили танки и бронированные машины врага.