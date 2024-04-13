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Украинская авиация ювелирно отработала по вражеским наземным целям

13 апреля 2024 12:51
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Украинская авиация ювелирно отработала по вражеским наземным целям
Украинские истребители в воздухе. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Украинская военная авиация не прекращает наносить мощные удары по живой силе и технике российских захватчиков. Благодаря ее поддержке силам обороны на земле удается более эффективно противодействовать врагу.

Видео удачной работы бойцов тактической авиации обнародовал Генеральный штаб ВСУ в субботу, 13 апреля.

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"Меткая работа украинской авиации по вражеским целям. Отработали бойцы 39-й бригады тактической авиации Воздушного командования "Центр"", — говорится в лаконичном сообщении.

На видео можно увидеть, как украинские военные самолеты сбрасывают авиабомбы на вражеские позиции. Враг понес значительные потери в технике и живой силе.

Напомним, операторы ударных дронов 47-й отдельной механизированной бригады попали в оккупантов, которые решили спрятаться в развалинах здания.

Ранее мы писали, что украинские десантники отомстили врагу за его штурм возле Новомихайловки Донецкой области. Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады уничтожили танки и бронированные машины врага.

война
Украина
Генштаб ВСУ
истребитель
Воздушные Силы ВСУ
авиация
потери оккупантов

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