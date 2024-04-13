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Українська авіація ювелірно відпрацювала по ворожих наземних цілях

13 квітня 2024 12:51
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Українська авіація ювелірно відпрацювала по ворожих наземних цілях
Українські винищувачі в повітрі. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Українська військова авіація не припиняє завдавати потужних ударів по живій силі і техніці російських загарбників. Завдяки її підтримці силам оборони на землі вдається ефективніше протидіяти ворогу.

Відео вдалої роботи бійців тактичної авіації оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ у суботу, 13 квітня. 

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"Влучна робота української авіації по ворожих цілях. Відпрацювали бійці 39-ї бригади тактичної авіації Повітряного командування "Центр"", — говориться у лаконічному повідомленні.

На відео можна побачити, як українські військові літаки скидають авіабомби на ворожі позиції. Ворог зазнав значних втрат у техніці та живій силі.

Нагадаємо, оператори ударних дронів 47-ї окремої механізованої бригади влучили в окупантів, які вирішили заховатися в рештках будівлі.

Раніше ми писали, що українські десантники помстилися ворогу за його штурм біля Новомихайлівки на Донеччині. Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади знищили танки й бойові броньовані машини ворога.

війна
Україна
Генштаб ЗСУ
винищувач
Повітряні Сили ЗСУ
авіація
втрати окупантів

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