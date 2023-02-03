Успехи ВСУ — Силы обороны поразили три района сосредоточения оккупантов

ВСУ отразили вражеские штурмы вблизи десяти населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях

Украинские защитники продолжают уничтожать вражеские войска на нашей земле. Так, за сутки, 2 февраля, ВСУ поразили три района сосредоточения оккупантов и отбили атаки врага в десяти населенных пунктах Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Потери оккупантов

"Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения оккупантов. Также наши защитники уничтожили российский БПЛА типа "Мерлин". А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, три района сосредоточения живой силы и состав боеприпасов противника", — говорится в сообщении.

Кроме того, за минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Невское и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Николаевка, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское и Курдюмовка Донецкой области.

Ситуация на оперативных направлениях

Враг, понеся большие потери, не прекращает наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка стала, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Оккупанты обстреляли районы Клюсов, Гремяча и Елиного Черниговской области; Муравейные, Толстодубового, Студенко, Екатериновки, Волковки и Волфиного на Сумщине и Ветеринарного, Казачьей Лопани, Стрелечей, Глубокого, Зеленого, Старицы, Огурцового, Гатища, Волчанская, Волчанских Хуторов, Охримовки и Новомлинского Харьковской.

В Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Двуречная, Голубовка, Купянск, Кучеровка, Кисловка и Котляровка Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка — Луганской.

На Лиманском направлении обстреляны Терны, Макеевку, Червонопоповку, Диброву и Торское в Луганской области.

На Бахмутском направлении огневого влияния испытали Спорное, Белогоровка, Парасковеевка, Веселое, Бахмут и Ивановское Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Тоненькое, Веселое, Северное, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении оккупанты обстреляли Богоявленку, Угледар, Пречистовку, Большую Новоселку и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях обстрелов из минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы более 40 населенных пунктов. Среди них — Времовка Донецкой области; Гуляйпольское и Каменское в Запорожье, а также Херсон, Золотая Балка, Михайловка, Гавриловка, Милово, Бургунка, Новотягинка и Кизомис Херсонской области.

Напомним, Силы обороны Украины с 24 февраля 2022 года ликвидировали более 129 тысяч российских агрессоров. Только в сутки враг потерял 610 солдат и немало военной техники.

Кроме того, в январе россия установила очередной рекорд потерь среди личного состава в войне против Украины. По средним подсчетам, число убитых кафиров в январе приблизилось к 20 тысячам.

Фото: Генштаб