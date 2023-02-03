Успехи ВСУ — Силы обороны поразили три района сосредоточения оккупантов

Украинская авиация на протяжении суток поразила три района сосредоточения оккупантов, — Генштаб
Украинские защитники продолжают уничтожать вражеские войска на нашей земле. Так, за сутки, 2 февраля, ВСУ поразили три района сосредоточения оккупантов и отбили атаки врага в десяти населенных пунктах Донецкой и Луганской областей.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
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Потери оккупантов
"Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения оккупантов. Также наши защитники уничтожили российский БПЛА типа "Мерлин". А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, три района сосредоточения живой силы и состав боеприпасов противника", — говорится в сообщении.
Кроме того, за минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Невское и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Николаевка, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское и Курдюмовка Донецкой области.
Ситуация на оперативных направлениях
Враг, понеся большие потери, не прекращает наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка стала, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Оккупанты обстреляли районы Клюсов, Гремяча и Елиного Черниговской области; Муравейные, Толстодубового, Студенко, Екатериновки, Волковки и Волфиного на Сумщине и Ветеринарного, Казачьей Лопани, Стрелечей, Глубокого, Зеленого, Старицы, Огурцового, Гатища, Волчанская, Волчанских Хуторов, Охримовки и Новомлинского Харьковской.
В Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Двуречная, Голубовка, Купянск, Кучеровка, Кисловка и Котляровка Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка — Луганской.
На Лиманском направлении обстреляны Терны, Макеевку, Червонопоповку, Диброву и Торское в Луганской области.
На Бахмутском направлении огневого влияния испытали Спорное, Белогоровка, Парасковеевка, Веселое, Бахмут и Ивановское Донецкой области.
На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Тоненькое, Веселое, Северное, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.
На Новопавловском направлении оккупанты обстреляли Богоявленку, Угледар, Пречистовку, Большую Новоселку и Нескучное Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях обстрелов из минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы более 40 населенных пунктов. Среди них — Времовка Донецкой области; Гуляйпольское и Каменское в Запорожье, а также Херсон, Золотая Балка, Михайловка, Гавриловка, Милово, Бургунка, Новотягинка и Кизомис Херсонской области.
Напомним, Силы обороны Украины с 24 февраля 2022 года ликвидировали более 129 тысяч российских агрессоров. Только в сутки враг потерял 610 солдат и немало военной техники.
Кроме того, в январе россия установила очередной рекорд потерь среди личного состава в войне против Украины. По средним подсчетам, число убитых кафиров в январе приблизилось к 20 тысячам.
Фото: Генштаб