Отчет Генштаба ВСУ на утро 23 июля

Украинский самолет в небе. Фото: Командование Воздушных сил

Продолжаются 515-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства. Оккупанты продолжают обстреливать мирные города и села, вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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Удары ВСУ по оккупантам

За последние сутки авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также украинские защитники уничтожили четыре разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили:

21 артиллерийское средство на огневых позициях,

зенитно-ракетный комплекс,

одну важную цель врага.

Обстрелы оккупантов

В ведомстве рассказали, что за прошедшие сутки российские захватчики нанесли авиационный удар ударными дронами типа Shahed. Однако украинская ПВО уничтожила все пять БпЛА.

Кроме того, враг нанес четыре ракетных, 58 авиационных ударов и произвел 81 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

"К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушения получили жилые дома и другая инфраструктура", — говорится в сообщении Генштаба.

Там предупреждают, что возможность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Репрессии против работников ЗАЭС

Как известно, во временно захваченном Энергодаре Запорожской области оккупанты усилили репрессии против работников ЗАЭС, которые отказываются сотрудничать и заключать контракты с российской оккупационной администрацией.

"Вместо этого украинцы продолжают сопротивляться: не выходят на работу, саботируют выполнение решений оккупационной администрации и т.д. В свою очередь, к таким работникам захватчики применяют меры психологического и физического воздействия", — сообщают в ведомстве.

Сотрудники Росгравдии и ФСБ РФ используют запугивание, угрозы, шантаж, а также избивают украинских специалистов, отбирают у них наличные деньги, средства с банковских карт, изымают мобильные телефоны.

Ситуация на оперативных направлениях

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар и совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Ряд населенных пунктов подверглись артиллерийским и минометным обстрелам противника.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Надии Луганской области и Торского и Григорьевки Донецкой области.

Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили атаки противника в районе Богдановки и Ивановского Донецкой области. Враг наносил регулярные артиллерийские обстрелы.

На Авдеевском направлении наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Противник нанес авиационный удар возле Северного Донецкой области. В то же время произвел артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районах Красногоровки и Марьинки Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки и нанес авиационные удары.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск.

Источник: Генштаб

Напомним, что украинские войска успешно наступают в трех направлениях южного фронта. Кроме того, продолжаются тяжелые бои у Бахмута.

Также мы писали, что в Украине продолжается контрнаступление. Разведывательные данные США свидетельствуют, что у ВСУ есть все шансы на успешное завершение наступательной операции.

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