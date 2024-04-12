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Украинские артиллеристы ювелирно отработали по российскому складу с боекомплектом

12 апреля 2024 18:29
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Украинские артиллеристы ювелирно отработали по российскому складу с боекомплектом
Момент попадания по вражескому складу. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Бойцы 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола своим мощным огнем наносят беспощадные удары по врагу. Они каждый день уничтожают технику, личный состав и склады русских окупантов.

Видео эффективной работы артиллеристов обнародовал канал "Оперативный ВСУ" в пятницу, 12 февраля.

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"44-я ОАБр имени гетмана Даниила Апостола уничтожает вражеский БК", — говорится в лаконичном сообщении.

Украинские артиллеристы ударили по врагу. В результате удачного попадания россияне потеряли склад боеприпасов.

Ранее мы рассказывали, что Третья штурмовая показала точный удар HIMARS по месторасположению россиян.

Напомним, украинские десантники отомстили врагу за его штурм возле Новомихайловки Донецкой области. Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады уничтожили танки и бронированные машины врага.

война
ВСУ
Украина
Бригада
потери оккупантов

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