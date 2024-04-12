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Українські артилеристи ювелірно відпрацювали по російському складу з боєкомплектом

12 квітня 2024 18:29
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Українські артилеристи ювелірно відпрацювали по російському складу з боєкомплектом
Момент влучання по ворожому складу. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Бійці 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола своїм потужним вогнем завдають нещадних ударів по ворогу. Вони щодня нищать техніку, особовий склад та склади російських окупантів.

Відео ефективної роботи артилеристів оприлюднив канал "Оперативний ЗСУ" у п'ятницю, 12 лютого.

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"44 ОАБр імені гетьмана Данила Апостола нищить ворожий БК", — говориться у лаконічному повідомленні.

Українські артилеристи вдарили по ворогу. Внаслідок вдалого влучання росіяни втратили склад боєприпасів.

Раніше ми розповідали, що Третя штурмова показала влучний удар HIMARS по місцю розташування росіян.

Нагадаємо, українські десантники помстилися ворогу за його штурм біля Новомихайлівки на Донеччині. Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади знищили танки й бойові броньовані машини ворога.

війна
ЗСУ
Україна
Бригада
втрати окупантів

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