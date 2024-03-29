Украинские бойцы испепелили комплекс наблюдения РФ на Запорожском направлении

Российский комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М". Фото: скриншот с видео

Силы обороны не прекращают уничтожать врага, который пришел на украинские территории. Так, пограничники вместе с бойцами 23-й отдельной бригады НГУ "Хортица" уничтожили очередной комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М".

Об этом сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы в пятницу, 29 марта, и показали видео.

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В ведомстве рассказали, что пограничники вместе с бойцами 23-й отдельной бригады НГУ "Хортица" обнаружили комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М" и решили работать на поражение. Они ослепили врага и уничтожили комплекс россиян на Запорожском направлении.

На видео видно, как украинский дрон максимально близко приближается к "Муром-М", а затем комплекс взрывается.

Напомним, ранее пограничники уничтожили на Харьковском направлении российскую противотанковую пушку "МТ-12 Рапира". Это уже пятая такая уничтоженная пушка с начала года.

Недавно на Лиманском направлении украинские воины-пилоты на ходу остановили вражескую боевую машину пехоты и точным ударом выжгли бронетехнику россиян. С задачей успешно справилась механизированная бригада "Холодный Яр".

А днем ранее пограничники уничтожили вражеский БТР на Бахмутском направлении.