Украинские дроны способны достигать целей в Сибири, — The Economist

Украинский военный с дроном. Фото иллюстративный:

Украина вложила сотни миллионов долларов в разработку беспилотников большой дальности, которые могут обнаруживать и уничтожать отдаленные цели. Самая мощная из моделей способна преодолеть 3000 км и добраться до российской Сибири.

Об этом пишет The Economist в четверг, 18 апреля.

Читайте также:

Изготовление дронов в Украине

В настоящее время шесть фирм занимаются изготовлением дронов в Украине.

"Лучшая из новых моделей имеет запас хода 3 000 км, способна добраться до Сибири. Рожденная необходимостью — Запад неохотно предоставляет Украине оружие большой дальности — эта программа вывела из строя значительную часть российской нефтяной и военной инфраструктуры", — говорится в материале.

В материале The Economist сообщается, что Белый дом недоволен такими действиями Украины и призывает прекратить удары по российским НПЗ.

Один из производителей дронов дальнего радиуса действия утверждает, что во время частных разговоров некоторые американские представители настаивают, чтобы украинцы продолжали изготовление дронов.

Кроме того, один из производителей спрогнозировал расширение украинской программы беспилотников в ближайшие месяцы.

"Россия выжигает украинскую землю. Пора сделать то же самое с европейской Россией", — говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что Украине удалось создать собственный аналог популярного среди военных китайского квадрокоптера DJI Mavic. Отечественная модель этого беспилотника получила название "Шмавик".

Правительство Канады в рамках Коалиции дронов передаст Украине 450 многоцелевых беспилотников R70 SkyRanger. Также некоторые другие страны-члены Коалиции предоставят и другие беспилотники, нуждающиеся в Вооруженных силах Украины.