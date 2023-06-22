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Украинские партизаны в Крыму отреагировали на подрыв Чонгарского моста

22 июня 2023 12:57
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Украинские партизаны в Крыму отреагировали на подрыв Чонгарского моста
Поврежденный Чонгарский мост. Фото: соцсети
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Украинские партизаны в Крыму активно ищут бреши в обороне оккупантов и готовятся к освобождению полуострова. Подрыв Чонгарского моста — первый звонок, что ВСУ уже близко.

Об этом сообщила на своем Telegram-канале партизанская группа АТЕШ.

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Партизанская группа АТЕШ заявила, что сегодняшний удар по мосту севернее Джанкоя — первый звонок, что операция по изоляции российских военных в Крыму началась.

Партизаны показали оборонные сооружения оккупантов в Крыму

Они также добавили, что их агенты знают о каждой обороне Крыма и партизаны портят колючую проволоку и ищут слабые места в обороне оккупантов.

"Именно этот участок, оборудованный севернее Джанкоя, занимается обороной глубины полуострова от БпЛА неизвестных добрых людей. Каждые 500-800 метров стоят долговременные огневые точки. Изредка артиллерийские орудия. Вскоре оборона рашистов упадет", — говорится в сообщении.

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Оборонные сооружения окупантов в Крыму. Фото: t.me/atesh_ru
скриншот
Оборонные сооружения окупантов в Крыму. Фото: t.me/atesh_ru
скриншот
Оборонные сооружения окупантов в Крыму. Фото: t.me/atesh_ru

Напомним, в ночь на 22 июня в Крыму произошел очередной взрыв . В Джанкое был взорван Чонгарский мост.

В свою очередь журналисты сообщили, что в результате атаки снарядом городов на границе между Херсонской областью и Крымом был пробит в двух местах. Кроме того, повреждено дорожное покрытие на альтернативном мосту.

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