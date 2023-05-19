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Украинские пилоты превзошли ожидания: научатся управлять F-16 за короткий срок

19 мая 2023 05:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Украинские пилоты превзошли ожидания: научатся управлять F-16 за короткий срок
Американский истребитель F-16. Фото: nara.getarchive.net
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Украинские пилоты превзошли ожидания США. Так, эксперты утверждали, что пилотам нужно не менее 18 месяцев, чтобы овладеть западными истребителями F-16, а теперь отмечается, что достаточно будет четырех.

Об этом сообщает Yahoo News.

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Подробности

В Военно-воздушных силах США заявили, что украинские военные научатся управлять самолетами F-16 не за 18 месяцев, как оценивалось ранее, а всего за четыре месяца. Это мнение появилось после того, как два украинских пилота прошли тренировки на авиасимуляторах.

По данным издания, в конце февраля и начале марта украинские пилоты прошли тренировки на авиабазе Моррис в Аризоне в США.

Оба пилота раньше не проходили подготовку на F-16, только ознакомление. Кроме того, сообщается, что у одного из них был опыт полетов на МиГ-29, а у другого — на Су-27. Они провели 9 тренировочных полетов на авиасимуляторе общей продолжительностью — 11,5 часа.

После тренировок американские эксперты пришли к выводу, что для подготовки украинских коллег на истребителях может потребоваться не больше 4 месяцев. В то же время, основной проблемой для украинских пилотов во время тренировок была сложность авионики F-16 из-за американских терминов. Однако уже через несколько недель у обоих пилотов наблюдалось заметное улучшение знания английского языка.

Кроме того, пилоты смогли выполнить ряд маневров в смоделированных условиях, таких как посадка самолета после потери двигателя или имитация атаки.

Напомним, что военные США Дэйв Батлер и Мартин О'Доннелл объяснили, почему Америка не предоставляет Украине истребители F-16. По их словам, эти самолеты очень дорогие.

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