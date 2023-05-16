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Украинские ПВО взорвали будущее российских "Кинжалов"

16 мая 2023 11:09
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Выяснилось влияние работы ПВО ВСУ на российские "Кинжалы"
Российский самолет МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Фото Wikimedia commons
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Украинские противовоздушные Силы, похоже, нашли возможность сбивать российские высокоточные гиперзвуковые ракеты типа "Кинжал". Этот факт очень серьезно ударит по российскому авторитету на мировых рынках оружия.

Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан І ранга Военно-морских Сил Владислав Селезнев.

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Владислав Селезнев. Фото: Новини.LIVE

"С умением украинцев сбивать высокоточные ракеты россиян последние теряют "авторитет" разпиаренного "вундервафе" — гиперзвукового оружия "Кинжал", — сказал Селезнев.

По его словам, после удачного сбивания украинскими ПВО этих ракет у будущих их покупателей может возникнуть вопрос: а соответствует ли действительности рассказ об этом оружии.

"Это очень серьезное проседание для российского ВПК относительно возможностей их нового оружия на мировом рынке оружия", — подчеркнул Селезнев.

При этом он добавил: "Украинские ПВО наглядно продемонстрировали, что смысла с российскими ракетными атаками не будет" .

Что сделали россияне

В ночь на 16 мая Киев пережил восьмую ракетную атаку россиян. Она стала уникальной по поводу плотности ракетных ударов.

Ракетна атака Київ 16 травня
Ракетная атака Киева 16 мая. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Как отметил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, украинская противовоздушная оборона сбила все 18 ракет, которыми российские оккупанты нанесли удар.

В частности, российские оккупанты во время очередной ночной атаки запустили по территории Украины 18 ракет разных типов.

Так, из шести самолетов МиГ-31К россияне запустили шесть аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал".

С кораблей в Черном море были запущены девять крылатых ракет "Калибр".

Также захватчики нанесли удар тремя баллистическими ракетами наземного базирования - С-400 и "Искандер-М".

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