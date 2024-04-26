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Украинские пограничники уничтожили российский танк — эффектные кадры

26 апреля 2024 09:18
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Украинские пограничники уничтожили российский танк — эффектные кадры
Уничтожение вражеского танка. Фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Украинские пограничники уничтожили танк оккупантов на Харьковском направлении. Военные смогли остановить штурм вражеских сил.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в пятницу, 26 апреля.

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Уничтожение вражеского танка

"Оккупант с легкой подачи пограничников-артиллеристов побил мировой рекорд по прыжкам в высоту", — заявили в ГПСУ.

Пограничники подчеркнули, что силы бригады "Стальний кордон", эффективно использовав 100-мм артиллерию, прекратили продвижение врага в Харьковской области.

Напомним, украинские военные ежедневно успешно ликвидируют российских оккупантов и вражескую технику. Бойцы показали, как оставили врага без бронетехники на Бахмутском направлении.

Также военные ССО уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1". Он был обезврежен до того, как успел запустить ракеты.

российские войска
Украина
пограничники
танки
война в Украине
ГПСУ

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