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Українські прикордонники знищили російський танк — ефектні кадри

26 квітня 2024 09:18
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Бригадир Софія
редактор
Українські прикордонники знищили російський танк — ефектні кадри
Знищення ворожого танку. Фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Українські прикордонники знищили танк окупантів на Харківському напрямку. Військові змогли зупинити штурм ворожих сил.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України у п'ятницю, 26 квітня. 

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Знищення ворожого танку

"Окупант з легкої подачі прикордонників-артилеристів побив світовий рекорд зі стрибків у висоту", — заявили у ДПСУ.

Прикордонники підкреслили, що сили бригади "Сталевий кордон", ефективно використавши 100-мм артилерію, припинили просування ворога в Харківській області.

Нагадаємо, українські військові щодня успішно ліквідовують російських окупантів та ворожу техніку. Бійці показали, як залишили ворога без бронетехніки на Бахмутському напрямку.

Також військові ССО знищили зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1". Він був знешкоджений до того, як встиг запустити ракети.

російські війська
Україна
прикордонники
танки
війна в Україні
ДПСУ

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