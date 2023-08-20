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Украинские войска уничтожили еще три лодки оккупантов на юге, — Гуменюк

20 августа 2023 07:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украинские войска уничтожили еще три лодки оккупантов на юге, — Гуменюк
Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

За минувшие сутки украинским военным удалось уничтожить еще три лодки российских оккупантов на юге. Враг начал использовать переоборудованные гражданские лодки для диверсий.

Об этом рассказала представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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По словам Гуменюк, оккупанты начали использовать лодки, ведь по устью Днепра они не могут добраться до нас по суше.

"Они там маневрируют, пытаясь заменить личный состав на постах, подвезти боеприпасы. Мы каждый раз их отслеживаем и уничтожаем, находя и пункты их базирования. За минувшие сутки уничтожили еще три лодки, а относительно уверенности россиян, то думаю, что до них уже дошло, что пора ушиваться", — добавила она.

Напомним, недавно украинские военные уничтожили три российские лодки в Херсонской области. Оккупанты используют их для защиты своих позиций.

Также мы писали, что продолжаются 543-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства. За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

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