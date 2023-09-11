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Украинские войска освободили часть поселка Опытное возле Авдеевки

11 сентября 2023 08:55
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Украинские войска освободили часть поселка Опытное возле Авдеевки
Украинские военные под Бахмутом. Фото: REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В понедельник, 11 сентября, украинские защитники освободили часть поселка Опытное возле Авдеевки в Донецкой области. Сейчас ВСУ закрепляются в тех районах, где они достигли успеха.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр на брифинге в Military Media Center.

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Освобождение Опытного

"Происходило движение в районе Опытного, Силы обороны заняли часть этого населенного пункта", — сказала Анна Маляр.

Кроме того, она рассказала, что украинские войска в течение недели также имели частичный успех в районе Новомайорского Донецкой области.

Вооруженные Силы Украины сейчас закрепляются в тех районах, где они добились успеха.

Где находится Опытное

Поселок Опытное расположено к югу от Авдеевки и находится под российской оккупацией около года, поскольку еще в октябре 2022 года Опытное контролировала Украина.

От Опытного до Донецкого аэропорта, бои за который продолжались с сентября 2014 года по 23 января 2015 года, примерно 2–3 километра. Такое же расстояние примерно от Опытного до временно оккупированного Донецка.

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Поселек Опытное на карте. Фото: скриншот

Напомним, 16 августа ВСУ освободили село Урожайное в Донецкой области. В освобождении Урожайного принимали участие бойцы 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского.

А 28 августа в Минобороны подтвердили, что ВСУ полностью освободили Работино в Запорожской области и двигаются дальше.

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