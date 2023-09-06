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Украинские военные достигли успеха на западе Запорожской области, — ISW

6 сентября 2023 07:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украинские военные достигли успеха на западе Запорожской области, — ISW
Украинские военные. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинские военные продолжают наступление на запад Запорожской области. Им удалось добиться успеха на этом направлении.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

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"На видео с геолокацией, опубликованном 5 сентября, видно, как российские войска наносят удары по украинским позициям к северо-западу и западу от Работино, что указывает на то, что украинские войска продвинулись в район вблизи населенного пункта, который, как ранее утверждали российские войска, находится под их контролем", — говорится в отчете.

Аналитики отмечают, что дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 5 сентября, показывают, что украинские силы также продвинулись к югу от Работино и к юго-западу от Вербового (около 10 км к востоку от Работино).

В отчете говорится, что геолокационные данные об украинских силах к северо-западу от Вербового свидетельствуют о том, что ВСУ продвигаются вдоль линии российских укреплений, которая проходит в этом населенном пункте.

Украинские военные источники также подтвердили ISW, что ВСУ достигли успеха в направлении Работино-Новопрокоповка к югу от Орехова, а также рассказали, что они проводят успешные наступательные операции к югу от Бахмута.

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Карта боевых действий. Фото: ISW

Напомним, украинские военные продолжают уничтожать склады боеприпасов российских оккупантов. Враг остается без вооружения. Так, военные 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта показали, как уничтожили склад боеприпасов противника.

Также мы писали, что бойцы зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 47 отдельной механизированной бригады эффективно уничтожают врага на Мелитопольском направлении. Российские вертолеты больше не чувствуют себя уверенно в украинском небе.

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