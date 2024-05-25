Украинские военные эффектно уничтожили российский танк — видео

Уничтоженный российский танк. Фото: скриншот из видео

Украинские военные ежедневно наносят врагу значительные потери в личном составе и технике. Они показали, как эффектно бьют по танку российских оккупантов.

Видео опубликовал Telgram-канал "Оперативный ВСУ" в субботу, 25 мая.

Читайте также:

Удары по российскому танку

На видео можно увидеть кадры уничтожения танка захватчиков Т-90М "Прорыв".

Успешные удары по врагу нанесли бойцы РУБпАК Strike Drones Company 47-й ОМБр.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Силы обороны взяли под "боевой контроль" приграничные районы Харьковской области, в которые вошли российские войска.

Также мы сообщали, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, который по состоянию на пятницу, 24 мая, находился в частях восточного фронта, рассказал, что происходит на поле боя.