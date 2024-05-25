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Украинские военные показали, как эффектно били по российскому танку

25 мая 2024 11:05
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украинские военные эффектно уничтожили российский танк — видео
Уничтоженный российский танк. Фото: скриншот из видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинские военные ежедневно наносят врагу значительные потери в личном составе и технике. Они показали, как эффектно бьют по танку российских оккупантов.

Видео опубликовал Telgram-канал "Оперативный ВСУ" в субботу, 25 мая.

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На видео можно увидеть кадры уничтожения танка захватчиков Т-90М "Прорыв".

Успешные удары по врагу нанесли бойцы РУБпАК Strike Drones Company 47-й ОМБр.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Силы обороны взяли под "боевой контроль" приграничные районы Харьковской области, в которые вошли российские войска.

Также мы сообщали, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, который по состоянию на пятницу, 24 мая, находился в частях восточного фронта, рассказал, что происходит на поле боя.

война
ВСУ
украинцы
Украина
военная техника
оккупанты

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