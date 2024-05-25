Українські військові ефектно знищили російський танк — відео

Знищений російський танк. Фото: скриншот з відео

Українські військові щодня завдають ворогу значних втрат в особовому складі та техніці. Вони показали, як ефектно б'ють по танку російських окупантів.

Відео опублікував Telgram-канал "Оперативний ЗСУ" у суботу, 25 травня.

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Удари по російському танку

На відео можна побачити кадри знищення танку загарбників Т-90М "Прорив".

Успішних ударів по ворогу завдали бійці РУБпАК Strike Drones Company 47-ї ОМБр.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розповів, що Сили оборони взяли під "бойовий контроль" прикордонні райони Харківської області, до яких зайшли російські війська.

Також ми повідомляли, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, який станом на п'ятницю, 24 травня, перебував в частинах східного фронту, розповів, що відбувається на полі бою.