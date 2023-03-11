Украинские военные показали, как уничтожили башни наблюдения на территории россии
Спецподразделение Главного управления разведки Минобороны KRAKEN обнародовало видео по уничтожению двух автономных башен наблюдения "Муром". Эти башни были расположены в Брянской и Курской областях россии.
Соответствующее видео было обнародовано в Telegram-канале спецподразделения.
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Что известно
Как отмечается в комментарии к видео, силы противотанковой группы спецподразделения ударили по объектам, расположенным в Брянской и Курской областях россии.
Военные объяснили, что башни наблюдения "Муром" корректируют вражескую артиллерию, выполняют сопровождение российских диверсионно-разведывательных групп и блокируют деятельность Сил обороны Украины. Такие башни ведут наблюдение в режиме 24/7 вглубь украинской территории на расстояние до 15 км и реагируют на любое движение.
KRAKEN уничтожил "Муромы" в населенных пунктах Крупец (Курская область) и Троебортное (Брянская область).
Напомним, ранее появилось видео, как спецназовцы Службы безопасности Украины уничтожили дронами-камикадзе танк оккупантов.
Также 11 марта в Луганской области пограничники сбили российский дрон-разведчик. Всего с начала полномасштабного вторжения украинские защитники уничтожили 2108 БпЛА оперативно-тактического уровня.
Кроме того, несколько дней назад украинские военные "затрофеили" редкую командно-штабную машину оперативно-тактического ранга Р-149 СМР россиян. Технику, уже перекрашенную в сине-желтый цвет, заметили на улицах одного из городов.