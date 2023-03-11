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Украинские военные показали, как уничтожили башни наблюдения на территории россии

11 марта 2023 19:17
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Военные уничтожили две наблюдательные башни врага
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Спецподразделение Главного управления разведки Минобороны KRAKEN обнародовало видео по уничтожению двух автономных башен наблюдения "Муром". Эти башни были расположены в Брянской и Курской областях россии.

Соответствующее видео было обнародовано в Telegram-канале спецподразделения.

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Что известно

Как отмечается в комментарии к видео, силы противотанковой группы спецподразделения ударили по объектам, расположенным в Брянской и Курской областях россии.

Военные объяснили, что башни наблюдения "Муром" корректируют вражескую артиллерию, выполняют сопровождение российских диверсионно-разведывательных групп и блокируют деятельность Сил обороны Украины. Такие башни ведут наблюдение в режиме 24/7 вглубь украинской территории на расстояние до 15 км и реагируют на любое движение.

KRAKEN уничтожил "Муромы" в населенных пунктах Крупец (Курская область) и Троебортное (Брянская область).

Напомним, ранее появилось видео, как спецназовцы Службы безопасности Украины уничтожили дронами-камикадзе танк оккупантов.

Также 11 марта в Луганской области пограничники сбили российский дрон-разведчик. Всего с начала полномасштабного вторжения украинские защитники уничтожили 2108 БпЛА оперативно-тактического уровня.

Кроме того, несколько дней назад украинские военные "затрофеили" редкую командно-штабную машину оперативно-тактического ранга Р-149 СМР россиян. Технику, уже перекрашенную в сине-желтый цвет, заметили на улицах одного из городов.

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