Украинские военные показали, как уничтожили башни наблюдения на территории россии

Военные уничтожили две наблюдательные башни врага

Спецподразделение Главного управления разведки Минобороны KRAKEN обнародовало видео по уничтожению двух автономных башен наблюдения "Муром". Эти башни были расположены в Брянской и Курской областях россии.

Соответствующее видео было обнародовано в Telegram-канале спецподразделения.

Что известно

Как отмечается в комментарии к видео, силы противотанковой группы спецподразделения ударили по объектам, расположенным в Брянской и Курской областях россии.

Военные объяснили, что башни наблюдения "Муром" корректируют вражескую артиллерию, выполняют сопровождение российских диверсионно-разведывательных групп и блокируют деятельность Сил обороны Украины. Такие башни ведут наблюдение в режиме 24/7 вглубь украинской территории на расстояние до 15 км и реагируют на любое движение.

KRAKEN уничтожил "Муромы" в населенных пунктах Крупец (Курская область) и Троебортное (Брянская область).

Напомним, ранее появилось видео, как спецназовцы Службы безопасности Украины уничтожили дронами-камикадзе танк оккупантов.

Также 11 марта в Луганской области пограничники сбили российский дрон-разведчик. Всего с начала полномасштабного вторжения украинские защитники уничтожили 2108 БпЛА оперативно-тактического уровня.

Кроме того, несколько дней назад украинские военные "затрофеили" редкую командно-штабную машину оперативно-тактического ранга Р-149 СМР россиян. Технику, уже перекрашенную в сине-желтый цвет, заметили на улицах одного из городов.